PlanetWatch lancia una soluzione innovativa per il monitoraggio della qualità dell'aria in due grandi città italiane e annuncia un finanziamento dalla Fondazione Algorand

PlanetWatch sta espandendo la sua rete globale di monitoraggio della qualità dell'aria basandosi su partnership specifiche per città, ma anche sulla creazione di una comunità globale di proprietari di sensori. Il rapido e fluido dispiegamento dei sensori in queste città è stato coronato da successo grazie alla stretta collaborazione con la società Wiseair srl a Milano e con un'associazione di cittadini di Taranto, e grazie anche all'ottenimento di un finanziamento dalla Fondazione Algorand .

C. Parrinello, CEO di PlanetWatch a dichiarato :

"L'attivazione di estese reti di sensori a Taranto e Milano segna una tappa importante nello sviluppo di PlanetWatch. Forniamo soluzioni convenienti per il controllo della qualità dell'aria per le città di tutto il mondo. Mobilitando gli abitanti delle città e le associazioni dei cittadini, col supporto di aziende partner e tecnologie d'avanguardia, siamo convinti di poter rafforzare gli standard di sorveglianza ambientale al fine di proteggere la salute pubblica. Siamo molto grati del sostegno da parte della Fondazione Algorand, la società Wiseair srl e l'associazione dei cittadini di Taranto. "

"Siamo lieti di supportare PlanetWatch per la sua rete globale di monitoraggio della qualità dell'aria", ha affermato Sean Lee, CEO della Fondazione Algorand. "Grazie alla blockchain di Algorand con le sue prestazioni eccezionali, PlanetWatch può continuare a far crescere la sua rete con sicurezza integrando milioni di dispositivi e misure giornaliere. Algorand sarà in grado di gestire facilmente i volumi di dati, rendendoli accessibili a tutti."

"C.A. Gaetaniello, COO di Wiseair srl ha dichiarato :

"La missione di Wiseair è mobilitare gli abitanti delle città per il monitoraggio della qualità dell'aria al fine di promuovere un futuro in cui l'aria sia più pulita. Con il supporto della comunità Wiseair, abbiamo distribuito oltre 100 sensori di qualità dell'aria in tutta la città. Grazie alla solida partnership instaurata con PlanetWatch, i dati raccolti verranno validati e resi accessibili a tutti. Le tecnologie e la citizen science si stanno fondendo per realizzare un nuovo modello per combattere meglio l'inquinamento atmosferico."

S. Fersini del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha dichiarato: "Chiediamo la chiusura di tutti gli stabilimenti industriali altamente inquinanti della nostra città. Ci auguriamo che queste attività di monitoraggio e i loro sviluppi forniscano una migliore comprensione del legame tra l'esplosione di malattie legate all'inquinamento e alla produzione industriale e la necessità di far evolvere la legislazione ambientale europea relativa ai livelli di emissioni autorizzate. "

