PlanetWatch lance une solution innovante de contrôle de la qualité de l'air dans deux grandes villes italiennes et annonce l'obtention d'une subvention auprès de la Fondation Algorand

Le déploiement rapide et fluide des capteurs dans ces villes a été couronné de succès grâce à une étroite collaboration avec la société Wiseair à Milan et une association citoyenne à Tarente, mais également l'obtention d'une subvention de la part de la Fondation Algorand .

C. Parrinello, PDG de PlanetWatch a déclaré :

« L'activation de vastes réseaux de capteurs à Tarente et à Milan marque une étape majeure dans le développement de PlanetWatch. Nous proposons des solutions rentables en matière de contrôle de la qualité de l'air pour les villes du monde entier. En mobilisant les citadins et les associations citoyennes, ainsi que les sociétés partenaires et les technologies de pointe, nous avons la conviction que nous sommes capables de renforcer les normes en matière de surveillance environnementale afin de protéger la santé publique. Nous sommes très reconnaissants de voir nos actions soutenues par la Fondation Algorand, l'entreprise Wiseair srl et l'association citoyenne de Tarente. »

« Nous sommes ravis d'épauler PlanetWatch dans le cadre de son réseau mondial de contrôle de la qualité de l'air », a affirmé Sean Lee, PDG de la Fondation Algorand . « Grâce à la blockchain Algorand offrant une vitesse et une portée exceptionnelles, PlanetWatch peut continuer d'accroître son réseau en toute confiance en intégrant des millions d'appareils et de mesures quotidiennes. Algorand sera capable de gérer facilement les volumes de données, tout en les rendant accessibles à tous. »

C.A. Gaetaniello, chef de l'exploitation chez Wiseair a déclaré :

« Wiseair a pour mission de mobiliser les citadins dans le cadre du suivi de la qualité de l'air afin de promouvoir un avenir où l'air est plus propre. Avec l'appui de la communauté Wiseair, nous avons distribué plus de 100 capteurs de qualité de l'air dans toute la ville. Grâce au partenariat solide noué avec PlanetWatch, les données collectées seront validées et rendues accessibles à tous. Les technologies et sciences participatives fusionnent pour faire émerger un nouveau modèle et ainsi mieux lutter contre la pollution atmosphérique. »

S. Fersini du Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti a déclaré : « Nous préconisons la fermeture de toutes les usines industrielles hautement polluantes dans notre ville. Nous espérons que ces activités de suivi et leurs développements ultérieurs permettront de mieux comprendre le lien qui existe entre l'explosion de maladies liées à la pollution et à la production industrielle, et la nécessité de faire évoluer la législation environnementale européenne relative aux niveaux d'émissions autorisés. »

