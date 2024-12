Pop Caffè torna sui canali Sky negli spazi pubblicitari di MasterChef Italia per il secondo anno consecutivo

RAGUSA, Italia e SICILIA, Italia, 16 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Pop Caffè, il marchio sinonimo di eccellenza nel mondo del caffè, è orgoglioso di annunciare la sua rinnovata presenza sui canali Sky. Per il secondo anno consecutivo, grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, lo spot di Pop Caffè sarà presente negli spazi pubblicitari del programma di cucina più amato dagli italiani: MasterChef Italia.

Goditi la tua pausa con Pop Caffè. Questo frame dello spot celebra il concetto di pausa perfetta, raccontato con leggerezza e ironia. I protagonisti, sorseggiando il nostro caffè, si rivolgono direttamente al telespettatore a casa rompendo la quarta parete, creando un legame immediato e coinvolgente. Lo slogan finale, “Goditilla”, racchiude il significato profondo di un momento di relax autentico e intenso. Pop Caffè trasforma ogni pausa in un’esperienza unica, sottolineando la qualità e il piacere che solo il vero caffè italiano sa offrire.

Lo spot, che esprime al meglio i valori del marchio – tradizione, innovazione e qualità – accompagnerà i telespettatori durante le pause della nuova edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, portando nelle case il profumo e il sapore inconfondibile del nostro caffè.

"Siamo entusiasti di rinnovare la nostra presenza negli intermezzi pubblicitari del programma. È un'occasione unica per celebrare la passione italiana per la cucina e il caffè e per condividere la nostra visione di eccellenza con un pubblico attendo alla qualità e alla cura dei dettagli", ha dichiarato Federica Eterno, Marketing Manager di Pop Caffè.

Una pianificazione strategica per tre mesi di visibilità̀

La collaborazione con Sky, durante la messa in onda di MasterChef Italia (tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), garantirà una presenza significativa del brand per tre mesi. Gli spot pubblicitari saranno trasmessi all'inizio, alla fine e durante ogni puntata, rafforzando la visibilità del marchio. Inoltre, lo spot sarà presente on demand, raggiungendo anche gli spettatori che seguono il programma in differita.

Questo approccio permette a Pop Caffè di consolidare il suo posizionamento come brand che interpreta le esigenze dei consumatori moderni, attenti alla qualità e alla cura del dettaglio.

Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione

Pop Caffè si conferma non solo un punto di riferimento per gli amanti del caffè, ma anche un partner di eccellenza per Sky negli intermezzi di una delle trasmissioni che meglio racconta la creatività e la tradizione della cucina italiana. Questa strategia vuole incarnare l'essenza del marchio, che da sempre unisce il rispetto per la tradizione artigianale con l'adozione di tecnologie all'avanguardia per garantire un prodotto di altissima qualità.

Il format del programma, che celebra il talento e la passione per la cucina, si sposa perfettamente con i valori di Pop Caffè.

Sintonizzatevi su Sky per scoprire la magia di Pop Caffè e vivere un'esperienza culinaria senza eguali.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito [www.popcaffe.it] o seguiteci sui nostri canali social.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581234/SIMFED_Pop_Caffe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2581233/POP_CAFFE_Logo.jpg

Federica Eterno; [email protected]; +39 3207718338