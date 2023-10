Portare nuovi prodotti "Made in China" agli acquirenti stranieri | Si apre la 48a FIERA JINHAN

CANTON, Cina, 23 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il 21 ottobre ha preso il via a Pazhou, Canton, provincia di Guangdong, in Cina, la 48a edizione della FIERA JINHAN. Novecento produttori di oggettistica per la casa e articoli da regalo hanno fatto un'apparizione stupefacente con decine di migliaia di nuovi prodotti di tendenza, attirando oltre 50.000 acquirenti professionali provenienti da oltre 160 Paesi e regioni. La FIERA JINHAN, una fiera completa per forniture che ospita 900 produttori, conosciuta in tutto il mondo da oltre 20 anni, continua a far incontrare acquirenti globali, fornisce prodotti "Made in China" di alta qualità a tutti gli angoli del mondo e promuove il settore dell'oggettistica per la casa e degli articoli da regalo nella filiera globale di fascia medio-alta.

JINHAN FAIR

Mi glioramen to costan te della qualit à: dimostrare la re silienza e la vit alità dei prodotti Made in China

Nel difficile e complicato mercato del commercio estero attuale, le imprese manifatturiere della Cina stanno aumentando gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo e espansione del mercato per migliorare costantemente la loro competitività globale. Quanto al settore dell'oggettistica per la casa e degli articoli da regalo, con la FIERA JINHAN come vetrina, possiamo apprezzare appieno gli sforzi incessanti dei produttori nel campo della ricerca e dello sviluppo snello, e le innovazioni e i miglioramenti attuati nel settore della produzione di oggettistica per la casa e di articoli da regalo in Cina, e plaudiamo alla loro resilienza e vitalità di fronte alle avversità.

Ad esempio, Fuzhou Minqian Arts & Crafts Co., Ltd. risponde alle sfide con i concetti di "tenere" e "eccellenza". Oltre a "tenere" i clienti con i tradizionali modelli economicamente vantaggiosi, essi "si tengono" al passo con le tendenze di design all'avanguardia per migliorare la precisione dello sviluppo dei campioni e garantire una competitività "eccellente" attraverso la differenziazione dei prodotti.

Allo stesso tempo, i rappresentanti di Taizhou Huangyan Xuyin Import & Export Co., Ltd. hanno viaggiato in Europa più volte quest'anno. Sono state necessarie intraprendenza e forte comunicazione con i clienti in merito alle loro esigenze di sviluppo di prodotti affinché l'azienda potesse sviluppare con successo nuovi campioni in grado di soddisfare meglio le esigenze del mercato estero.

Inoltre, molte aziende hanno adottato una strategia di trasformazione che consiste nel migliorare l'efficienza produttiva attraverso l'intelligenza digitale.

"Attualmente, con il crollo generale degli ordini dai canali statunitensi, le aziende stanno cercando di tagliare le spese per ridurre i costi garantendo al contempo la competitività dei nuovi prodotti", ha dichiarato il responsabile di Fuzhou Ivy-Deco Manufacture Co., Ltd. "Ad esempio, in termini di costi di manodopera, abbiamo mantenuto alcuni dei meccanismi principali sostituendo al contempo la produzione manuale con la meccanizzazione per migliorare la produttività".

La trasformazione delle imprese tradizionali, l'innovazione della ricerca e dello sviluppo dei prodotti, la pratica della produzione meccanizzata… Queste storie rispecchiano gli sforzi del settore dell'oggettistica per la casa e degli articoli da regalo per raggiungere uno sviluppo di fascia alta, intelligente e verde. Dimostrano inoltre la sicurezza del settore manifatturiero della Cina nell'aggiornarsi da "produzione" a "produzione intelligente".

Un g rande r aduno: a cquirenti t op stranieri arrivano alla FIERA JINHAN

Da oltre 20 anni, la FIERA JINHAN è una platea di fornitori dove acquirenti da tutto il mondo di oggettistica per la casa e articoli da regalo possono trovare nuovi prodotti di qualità e ottimizzare i sistemi delle loro catene di distribuzione. Il primo giorno della fiera, noti top buyer di prodotti di qualità, tra cui Hobby Lobby, UMA, GIFTCRAFT, Transpac Inc. e Pavilion Gift dagli Stati Uniti; Coach House dal Regno Unito; BOLTZE, GILDE, Woolworth e TEDi dalla Germania; Jolipa dal Belgio; JJA dalla Francia; LI & FUNG da Hong Kong; Nitori dal Giappone e Koopmann dai Paesi Bassi, sono arrivati puntualmente con le proprie esigenze di forniture per la nuova stagione.

Questa fiducia a lungo termine di numerosi acquirenti stranieri si basa non solo sulla "soddisfazione", ma anche sull'"ottimismo". Sono soddisfatti della capacità della FIERA JINHAN di integrare le risorse dei fornitori di prodotti di alta qualità della Cina e di facilitare i legami commerciali trai settori dell'oggettistica per la casa e degli articoli da regalo.

UMA dagli Stati Uniti ha dichiarato: "Lavoriamo con la FIERA JINHAN da oltre 20 anni e qui abbiamo oltre 30 fornitori. Ogni anno veniamo qui per incontrare i nostri vecchi fornitori e cercare fornitori e prodotti nuovi per espandere la nostra attività. E abbiamo visto molti nuovi prodotti adatti al nostro mercato all'evento di quest'anno".

Anche gli acquirenti stranieri sono molto ottimisti sui prodotti esposti.

"I prodotti in loco sono accattivanti in termini di design innovativo, manifattura e uso dei materiali. Offrono una combinazione di prestazioni ed estetica", ha commentato un acquirente europeo.

Alla fiera di quest'anno hanno fatto la loro comparsa prodotti rinomati come l'artigianato leggero di Taizhou, le decorazioni e i mobili per la casa in ferro e legno di Anxi, l'artigianato in resina e ceramica di Quanzhou, i prodotti per l'illuminazione di Zhongshan, gli articoli in vetro di Tsingtao e gli articoli per feste di Shenyang. I prodotti hanno messo in mostra la ricca cultura della Cina e gli approcci innovativi del Paese volti a garantire basse emissioni di carbonio e protezione dell'ambiente durante la produzione di questi prodotti, attirando l'attenzione di molti acquirenti stranieri.

Ampliamento dei canali per promuovere la cooperazione commerciale

L'esposizione online della FIERA JINHAN si è aperta il 9 ottobre. Grazie alla stretta integrazione delle fiere online e offline, gli acquirenti possono navigare e raccogliere oggetti interessanti in anticipo dopo aver visualizzato foto, video e display di realtà virtuale. Servizi digitalizzati come visite virtuali e riunioni online di abbinamento dei fornitori hanno migliorato la precisione nell'acquisizione di clienti.

In qualità di fiera completa per fornitori con 900 produttori, la FIERA JINHAN continua a innovare e ampliare i canali commerciali a fronte delle numerose difficoltà e sfide che il settore del commercio estero deve affrontare. Ci impegniamo a offrire maggiori sbocchi commerciali a espositori e acquirenti, promuovendo prodotti Made in China a livello globale a un ritmo accelerato e aiutando i produttori cinesi a diventare più competitivi.

