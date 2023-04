Preparati la casa tua per l'estate con Tineco: la guida definitiva alla pulizia

Pulizia dei pavimenti ad alta tecnologia facile da usare, capace di illuminare ogni casa

MILANO, 14 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Con l'arrivo della primavera e la promessa di un'estate torrida alle porte, è il momento di rinnovare la tua casa e prepararla per la nuova stagione. Con l'aumentare delle temperature, molti stanno già iniziando a pulire a fondo le loro case. Tineco è qui per fornirti i migliori consigli e trucchi per dare alla tua casa uno spazio abitativo fresco, salutare e confortevole, permettendoti di godere al massimo di un'estate rigenerante.

L'estate è una stagione di relax, divertimento e viaggi, per questo è essenziale mantenere la tua casa pulita e confortevole. Una pulizia approfondita può aiutare a debellare batteri e virus, creando uno spazio più sicuro e salutare per la tua famiglia. Quindi, non lasciarti abbattere dal caldo. Prendi il controllo e assicurati che la tua casa sia pronta per l'estate.

Scopri i vantaggi della tecnologia avanzata per una casa più luminosa e pulita. Semplifica e migliora la tua routine di pulizia con la serie FLOOR ONE di Tineco. Che tu scelga il FLOOR ONE S5 PRO 2, il FLOOR ONE S5 Steam o il FLOOR ONE S3, puoi sperimentare la potenza della tecnologia Tineco nella tua casa oggi stesso! Ordina ora per trasformare il tuo modo di pulire con i nostri prodotti innovativi.

Il FLOOR ONE S5 Pro 2, l'aspirapolvere e lavasciuga pavimenti di punta della serie FLOOR ONE, è l'ultima innovazione di Tineco per la pulizia delle superfici più difficili, che ti consente di spazzare, lavare e aspirare in un solo passaggio. Anche se i tempi di pulizia sono ridotti, grazie alla sua tecnologia, Tineco rimane sinonimo di precisione. Infatti, il design esclusivo della testina della spazzola garantisce una pulizia semplificata e senza l'utilizzo delle mani di battiscopa, modanature, angoli e tutti quei luoghi solitamente difficili da raggiungere. È importante notare che solo le spazzole pulite possono pulire efficacemente i pavimenti. Ecco perché Tineco ha dotato il FLOOR ONE S5 Pro 2 di un potente sistema di pulizia con acqua fresca. Aspirando e lavando contemporaneamente, la pulizia dei disordini diventa facile in un solo passaggio.

FLOOR ONE S5 Pro 2 è disponibile dal 10/04 al 16/04 a un prezzo di 499€ (prezzo di partenza: 629€) su Amazon

Stai cercando un aspirapolvere e lavapavimenti pratico e maneggevole che utilizzi il vapore ad alta temperatura per rimuovere lo sporco e le macchie? Non cercare oltre il FLOOR ONE S5 Steam di Tineco! Questo nuovo modello utilizza la potenza naturale del vapore, in grado di rilevare e rimuovere tutti i tipi di sporco, comprese le macchie ostinate e appiccicose. Come parte della famiglia Tineco FLOOR ONE S5, il S5 Steam include anche la tecnologia iLoop™ Smart Sensor. Ciò consente di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo spazzola e il flusso d'acqua per una pulizia veloce ed efficiente. Inoltre, con un ampio serbatoio d'acqua, il S5 Steam può pulire aree più grandi senza la necessità di un costante rifornimento. Dì addio allo sporco con il FLOOR ONE S5 Steam!

FLOOR ONE S5 STEAM è disponibile dal 17/04 al 23/04 a un prezzo di 349€ (prezzo di partenza: 449€) su Amazon

Il FLOOR ONE S3 di Tineco è un'innovativa lavapavimenti che ti consentirà di pulire e lavare le superfici domestiche in un'unica passata senza mai sporcarti. Grazie al sistema di auto-pulizia multistadio a un solo tocco, non dovrai più toccare il rullo sporco. Infatti, premere un semplice pulsante attiverà un processo di auto-pulizia del rullo e dei tubi, lasciando le tue mani pulite e lo S3 pronto per l'uso di nuovo. Infine, il punto forte del prodotto, che rende il dispositivo ancora più intelligente, è la presenza del sensore intelligente iLoop, in grado di rilevare qualsiasi tipo di sporco e adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso d'acqua.

Il FLOOR ONE S3 è disponibile dal 24/04 al 30/04 a un prezzo di 279€ (prezzo di partenza 409€) su Amazon

Non perdere l'opportunità di risparmiare molto sui tuoi prodotti preferiti! Per saperne di più su Tineco, visitare il sito www.tineco.com.

Tineco

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054105/Tineco_April_Product_Shopping_guide.jpg

SOURCE TINECO