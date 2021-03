Presentati i 2021 World University Rankings: gli istituti di Sommet Education si confermano tra le migliori scuole di hospitality management al mondo

Per la Quacquarelli Symonds (QS), la società specializzata in analisi del settore dell'educazione che ogni anno stila la classifica delle migliori università al mondo, la Svizzera è il terzo paese al mondo per qualità del proprio sistema di istruzione superiore.

Le migliori performance nella categoria Employer Reputation

Glion ha consolidato il suo 3° posto nella classifica per la categoria Hospitality and Leisure Management, ed è salito al 2° posto della classifica mondiale delle scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro (Employer Reputation) per la preparazione e le capacità dei suoi laureati. Les Roches si è classificato 4° e 3° rispettivamente nella classifica di categoria e in quella dedicata alla Employer Reputation.

Si tratta di risultati che rafforzano ulteriormente la posizione della Svizzera come destinazione internazionale più interessante nel settore dell'istruzione e della formazione. Come evidenzia il QS World University Rankings 2021, oltre ad essere il terzo paese a livello mondiale per la qualità del proprio sistema di istruzione superiore, la Svizzera è anche la destinazione per elezione di chi desidera una carriera nel campo dell'ospitalità, con ben otto dei dieci migliori istituti del settore al mondo.

"Siamo orgogliosi delle performance dei nostri istituti di hospitality management, Glion e Les Roches, che si sono distinti per la loro ottima reputazione accademica nonostante il periodo difficile a livello globale. È un riconoscimento che premia anche le nostre capacità di adattamento e innovazione; abbiamo introdotto nuove formule per garantire continuità alla formazione anche da remoto, mantenendo l'insegnamento pratico e l'approccio personalizzato che contraddistinguono il nostro metodo formativo", ha affermato Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education.

About the QS rankings

Il QS World University Rankings fornisce analisi autorevoli comparative sulle prestazioni di 13.883 programmi universitari individuali, presi da studenti di 1.440 università situate in 85 località in tutto il mondo. Le classifiche si basano su 51 discipline accademiche e cinque ampie aree di facoltà.

Sommet Education

Sommet Education è il gruppo leader mondiale nella formazione in hospitality management. Ha una rete di tre prestigiose istituzioni: le scuole di hospitality business Glion Institute of Higher Education e Les Roches, insieme alla scuola di arte culinaria e pasticceria École Ducasse.

Questi istituti offrono programmi laurea, master e corsi di specializzazione a 6.000 studenti provenienti da oltre 100 nazioni, con insegnamento offerto nel campus e attraverso piattaforme di apprendimento remoto all'avanguardia. Le scuole hanno una rete di 28.000 ex alunni influenti nel settore dell'ospitalità e non solo.

Sommet Education è l'unico gruppo specializzato in formazione nel settore dell'hospitality management che vanta due istituti svizzeri, Glion e Les Roches, classificati nei primi quattro posti della classifica delle migliori scuole di Hospitality and Leisure Management nell'ambito della celebre QS World University Rankings 2021.

www.sommet-education.com

CONTATTI UFFICIO STAMPA - PR & GO UP COMMUNICATION PARTNERS

Chiara Borghi - [email protected]

Marialuisa Scatena - [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1449664/Sommet_Education.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

Link correlati

http://www.sommet-education.com



SOURCE Sommet Education