2021 World University Rankings: Instituições da Sommet Education lideram no ensino em Gestão Hoteleira

A Glion consolidou a sua posição o 3º lugar por tema e subiu para o 2 º lugar a nível global no que toca à Reputação junto dos Empregadores. A Les Roches classificou-se na 4ª e 3ª posições por tema e reputação junto dos empregadores, respetivamente.

O forte desempenho destaca a posição da Suiça como o destino internacional mais importante em termos de educação. Este país é o terceiro melhor para o setor do ensino superior em todos o mundo. É também o berço do ensino de Gestão Hoteleira, com oito das 10 melhores instituições de ensino nesta área no mundo, conforme mesurado pelo QS World University Rankings 2021.

"Estamos orgulhosos por ter as duas escolas de Gestão Hoteleira, Glion e Les Roches, com estas qualificações nestes tempos tão desafiantes. É uma prova da forma como nos soubemos adaptar e inovar ao ministrar aulas com recursos inovadores enquanto mantínhamos o nosso ensino prático e abordagem personalizada", afirmou Benoît-Etienne Domenget, CEO da Sommet Education.

Sobre o QS Rankings

O QS World University Rankings fornece uma análise comparativa de confiança sobre o desempenho de 13.883 programas universitários, realizados por alunos em 1.440 universidades, em 85 locais em todo o mundo. As classificações são aplicadas a 51 disciplinas académicas e a cinco áreas amplas ao nível do funcionamento das instituições de ensino.

Sobre o Grupo Sommet Education

A Sommet Education é líder mundial em formação em Gestão Hoteleira. A sua rede integra três instituições de prestígio: as escolas de Gestão Hoteleira Glion Institute of Higher Education e Les Roches e ainda a escola de Culinária e Pastelaria, École Ducasse.

Estas instituições oferecem programas de licenciatura, Pós-graduação e formação técnica para 6.000 alunos de mais de 100 países, com ensino no Campus e através de plataformas de ensino à distância de última geração. As escolas têm uma rede de 28.000 alumni influentes no setor da hotelaria e em outras áreas.

A Sommet Education é o único grupo de educação com duas instituições classificadas no Top 4 a nível global em formação em Hotelaria e em reputação junto dos empregadores (QS World by University Rankings Subject 2021).

