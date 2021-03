Pronexos lancia un nuovo rivestimento composito per rulli, Tonex®

"Come rivestimento per rullo in fibra di carbonio Tonex® ha molte proprietà interessanti", commenta Philipp Kroschner di Pronexos. "Tonex® ha una resistenza all'usura molto elevata per il suo prezzo, che lo rende una scelta allettante dato che è più leggero e più economico rispetto alle alternative in ceramica o metallo. Inoltre, è molto più semplice da lavorare a macchina. È possibile lavorare un rullo rivestito di Tonex® semplicemente mediante tornitura. Ottenere una superficie liscia su un tubo in fibra di carbonio è difficile, ma con Tonex® diventa semplice effettuare sottili regolazioni delle dimensioni e della forma."

Questa lavorabilità consente inoltre di riparare facilmente piccole aree danneggiate su rulli rivestiti di Tonex®. "L'applicazione standard di Tonex® è uno strato sottile con uno spessore di circa 1,5 mm", spiega Kroschner. "Graffi e danni alla superficie possono essere eliminati per garantire una riparazione perfetta. Non è possibile farlo con rivestimenti in ceramica e metallo. Ciò offre un notevole incremento della vita operativa di qualsiasi rullo realizzato con questo rivestimento".

Pronexos può offrire rulli rivestiti di Tonex® prodotti nel suo stabilimento di Almelo, nei Paesi Bassi. Tonex® è stato sviluppato e ulteriormente migliorato negli ultimi quattro anni utilizzando le capacità avanzate di ricerca e sviluppo di Pronexos, che comprendono laboratori di materiali e ampie apparecchiature per i test.

Pronexos ha già realizzato diversi progetti importanti utilizzando la nuova gamma. "I clienti che già utilizzano i rulli rivestiti di Tonex® riferiscono che la durezza è la caratteristica chiave che fornisce migliori prestazioni dei rulli", spiega Kroschner. "L'applicazione tipica di Tonex® è per rulli guida per macchine per stampa offset e flessografica, e anche come sostituto di costosi rulli rivestiti in ceramica".

Una gamma completa di rivestimenti

Attualmente Pronexos può offrire due varianti di prodotto del rivestimento Tonex®: la versione normale e una versione conduttiva. Sono in fase di elaborazione nuove varianti, tra cui versioni colorate e altre applicazioni personalizzate. "Crediamo che Tonex® diventerà una scelta molto popolare per il materiale di rivestimento per rulli CFRP perché la combinazione di durezza, lavorabilità e prezzo lo rende una combinazione vincente per rulli nuovi e sostitutivi", conclude Kroschner.

