Pronexos lanceert een nieuwe composiet coating voor rollers, Tonex®

"Als coating voor een koolstofvezel roller bezit Tonex® vele aantrekkelijke eigenschappen", verklaart Philipp Kroschner van Pronexos. Tonex® bezit gezien zijn prijs een erg hoge slijtvastheid, waardoor het een verleidelijke keuze is, aangezien het lichter en goedkoper is dan keramische of metalen alternatieven. Het is ook veel gemakkelijker te bewerken. Je kunt een met Tonex® coating beklede roller gewoon bewerken op een draaibank. Een vlak oppervlak realiseren op een buis van koolvezel is lastig, maar met Tonex® is het een fluitje van een cent om fijne aanpassingen te maken aan afmeting en vorm."