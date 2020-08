Public Access Lagoons™ di Crystal Lagoons® arrivano in Italia

L'interesse verso le PAL, il luogo di incontro del 21o secolo, è aumentato a seguito del loro successo in Giappone, il paese più tecnologico al mondo, e negli Stati Uniti, in particolare in Texas e in Florida, con un guadagno giornaliero proveniente dalla vendita dei biglietti che ammonta a 50.000 dollari americani, 1.200 visitatori e il tutto esaurito nelle prevendite.

Queste imponenti lagune cristalline, circondate da spiagge di sabbia bianca, diventeranno i luoghi più belli della città. L'azienda offre modelli di investimento con più o meno infrastrutture, con i più completi optional tra cui spazi per road show, lanci, food hall, matrimoni, concerti in molteplici scenari come spiagge, terrazze, cupole, oltre a una vasta gamma di offerte gastronomiche, vendita al dettaglio, anfiteatri e spettacoli.

Altri mercati che hanno già firmato importanti accordi quadro e contratti che coinvolgono un numero significativo di PAL, sono quelli degli Stati Uniti (16 PAL), Korea (30 PAL), Pakistan (15 PAL) e America Centrale (18 PAL).

"Gli investitori italiani si aspettano che, una volta costruiti questi progetti, riusciranno a dare vita ad una piramide finanziaria. E, a fronte di un investimento iniziale contenuto, un'azienda può raggiungere un alto valore attuale," ha affermato Francisco Matte, Crystal Lagoons Regional Director.

Inoltre, il settore alberghiero ha riscontrato un aumento del valore delle tariffe e del consumo di cibo e bevande fino al 200% quando gli hotel dispongono di una spiaggia, rispetto agli hotel più dell'entroterra. Gli investitori hanno confermato che, su terreni di basso valore, un hotel che include una spiaggia e elementi PAL può beneficiare di rendimenti molto vantaggiosi," ha aggiunto.

In Italia, Crystal Lagoons è in trattativa per lo sviluppo di 20 PAL a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze attraverso contratti di licenza esclusivi per il paese.

"Le PAL sono delle proposte realmente vantaggiose e, di conseguenza, Crystal Lagoons seleziona i partner migliori di tutto il mondo," ha concluso Matte

Informazioni contatto

Francisco Matte

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244441/Lago_Mar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244440/EPPERSON_OK.jpg

Link correlati

http://www.crystal-lagoons.com



SOURCE Crystal Lagoons