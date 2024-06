QATAR MUSEUMS E IL COMUNE DI VENEZIA FIRMANO UN ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SOCIOECONOMICA

L'accordo fa seguito alla ripresa, da parte di Qatar Airways, dei voli diretti tra Doha e Venezia, la 'città sull'acqua'

DOHA, Qatar, e VENEZIA, Italia, 8 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Qatar Museums e il Comune di Venezia oggi hanno annunciato la firma di un Protocollo di Cooperazione in cui concordano di rafforzare le relazioni esistenti e di migliorare la collaborazione in campo culturale e socioeconomico.

L'accordo coincide con l'annuncio di Qatar Airways sulla ripresa dei voli diretti tra Doha e Venezia il 12 giugno, e con la celebrazione, nella 'città sull'acqua', dell'inizio della conferenza Art for Tomorrow, presentata da The Democracy & Culture Foundation congiuntamente al partner fondatore Qatar Museums.

Photo Caption (from left to right): Mohammed Al Rumaihi, CEO of Qatar Museums; Morris Ceron, Director General and Chief of Cabinet of the Municipality of Venice; H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani, Chairperson of Qatar Museums; Luigi Brugnaro, Mayor of the Municipality of Venice; H.E. Khalid bin Youssef Al Sada, Ambassador of the State of Qatar to the Italian Republic; and Badr Mohammed Al Meer, CEO of Qatar Airways at Ca' Farsetti in Venice, Italy on 7 June 2024. Image courtesy of Qatar Museums.

A riconoscimento dei comuni interessi, Qatar Museums e Venezia organizzeranno attività che arricchiscono il loro patrimonio culturale, migliorano le condizioni della conoscenza e promuovono reciprocamente gli investimenti imprenditoriali, in particolare nei campi dell'arte, della conservazione, dello sport e dell'intrattenimento. Esempi di possibili attività possono includere lo sviluppo di mostre e seminari per esplorare i legami storici tra l'arte e l'architettura italiana e islamica, la partecipazione dei loro artisti a festival e mostre internazionali, le collaborazioni accademiche come la produzione di pubblicazioni artistiche e l'organizzazione congiunta di visite incentrate sulla ricerca dedicate a bibliotecari, archivisti e storici, la promozione di connessioni tra le organizzazioni sportive, l'esposizione di collezioni e l'organizzazione congiunta di seminari tematici, oltre alla cooperazione reciproca per la tutela e la rigenerazione del patrimonio culturale, compreso lo scambio di informazioni e la realizzazione di interventi strutturali volti al ripristino di alcune parti simboliche della città di Venezia.

Nominata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1987, da secoli Venezia ricopre un ruolo essenziale nella cultura mondiale. Dal 1895 ospita la Biennale di Venezia, che accoglie artisti e nazioni da tutto il mondo per esporre insieme ai loro colleghi in quello che è diventato l'evento più importante nel calendario mondiale dell'arte e che, grazie al turismo culturale, porta alla città una significativa crescita economica.

La partnership si basa sulle solide relazioni tra Qatar Museums e Venezia, forgiata tramite numerose e riuscite collaborazioni negli ultimi due anni. Qatar Museums è l'organizzatore della mostra Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices, attualmente in corso presso ACP­Palazzo Franchetti, visitabile durante la Biennale Arte 2024 e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2024, oltre che lo sponsor dell'esposizione Kengo Kuma: Onomatopoeia Architecture presso ACP-Palazzo Franchetti nel corso della Biennale Architettura 2023. Le opere d'arte concesse in prestito da Qatar Museums attualmente sono esposte in Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere, la mostra principale della Biennale Arte 2024 di Venezia, che comprende oggetti della collezione Mathaf di opere dei principali artisti arabi moderni, e nell'esibizione I Mondi di Marco Polo a Palazzo Ducale, con oggetti provenienti dai musei di arte islamica. Nel mese di giugno 2024 si terrà a Venezia l'ultima edizione della conferenza Art for Tomorrow su questioni culturali globali, con la partecipazione di Qatar Museums come partner fondatore.

Il Protocollo di Cooperazione avrà una durata quinquennale, fino alla fine del 2029, e di comune accordo potrà essere prorogato oltre tale data. Non appena disponibili, saranno rese note informazioni dettagliate sulle attività organizzate dalle due parti.

