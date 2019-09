QS Global MBA & Business Masters Rankings 2020

Rivelate le qualifiche più richieste dai datori di lavoro di tutto il mondo

LONDRA, 25 settembre 2019 /PRNewswire/ -- QS è la think-tank della formazione universitaria e manageriale che compila la classifica delle migliori università al mondo (QS World University Rankings) e oggi pubblica la classifica dedicata ai Master in Business Administration (MBA) Full -Time e ai Master nelle specializzazioni business più richieste dai recruiter internazionali. The Wharton School e Stanford University condividono il primo posto nella classifica QS World University Rankings: Global Full-Time MBA 2020, avendo ottenuto punteggi quasi perfetti dai datori di lavoro nell'indicatore ''reputazione''. Appaiono nella top 10 anche le europee INSEAD, London Business School, e HEC Paris. La classifica valuta 240 corsi MBA Full -Time

Il QS Global MBA Ranking é pubblicato insieme alle seguenti classifiche:

Masters in Management (128 corsi valutati), Masters in Finance (155 corsi), Masters in Business Analytics (84 corsi) e Masters in Marketing (77corsi).

Collettivamente, queste classifiche coprono I corsi post-lauream nell'area business, più richiesti dai datori di lavoro di tutto il mondo.

Le classifiche QS sono stilate per valutare il successo delle business school e tenendo conto degli aspetti che contano di più per i futuri studenti.

Le metriche principali utilizzate per stilare le classifiche sono: tasso di occupabilità dei laureati, imprenditorialità, alumni influenti, ritorno sull'investimento, though-leadership, e diversità degli studenti e del corpo docente.

Gli indicatori innovativi adottati da QS – per misurare il focus sull'imprenditorialità ed il successo degli alumni - forniscono una nuova prospettiva per il crescente pubblico di potenziali studenti MBA interessati a fondare una startup o ad ottenere ruoli di consulenza o direttivi in settori che assumono MBA come banking e finanza ma anche per chi ambisce a ricoprire posizioni di leadership in organizzazioni non governative o senza scopo di lucro.

Nunzio Quacquarelli (CEO, QS), ha dichiarato: "I potenziali studenti master o MBA hanno l'imbarazzo della scelta data la vastissima offerta di corsi di specializzazione in business e management.

La selettività dei medesimi varia a seconda dela popolarità e del prestigio della della business school.

Le nostre classifiche aiutano a comprendere il mercato identificando quali sono le migliori opzioni a livello globale. La nostra prospettiva si basa sulla conoscenza e l'esperienza di decine di migliaia di datori di lavoro il cui obiettivo è selezionare candidati che abbiano conseguito qualifiche MBA o Master presso business school altamente rispettate a livello internazionale."

Sintesi

Quasi la metà dei top 100 corsi MBA ha sede negli Stati Uniti, inclusi sette dei primi dieci;

Il Regno Unito è la seconda destinazione di studio più rappresentata nella top 100 Full-time MBA, con ben 10 corsi MBA classificati, seguita dalla Francia (sei corsi, di cui due nella top 10)

INSEAD (3°) che ha un campus a Singapore (ed altre due sedi, una a Fontainebleau e l'altra ad Abu Dhabi ), fornisce il miglior Full Time MBA in Asia , seguita dal CEIBS di Shanghai (25 °) e dalla National University of Singapore (32 °);

(ed altre due sedi, una a e l'altra ad ), fornisce il miglior Full Time MBA in , seguita dal CEIBS di (25 °) e dalla (32 °); In Australia , è l'Università di Melbourne (26 °) ad essere in cima alla classifica nazionale.

QS World University Rankings: Global MBA 2020 (Top 10) 2020 Rank 2019 Rank Istituzione Stato 1= 3 Penn (Wharton) US 1= 1 Stanford US 3= 6 INSEAD France 3= 5 MIT (Sloan) US 5 2 Harvard US 6 4 London Business School UK 7 7 HEC Paris France 8 9 Chicago (Booth) US 9 17 UC Berkeley (Haas) US 10 14 Northwestern (Kellogg) US © www.TopMBA.com

Sono tre le business school italiane presenti nel QS Global MBA Rankings.

SDA Bocconi domina e mantiene la sua posizione precedente in classifica, seguita dal Politecnico di Milano, mentre LUISS Business School è salita di una banda.

QS Global MBA Rankings – Corsi MBA Italiani classificati 2020 2019 Regional Rank

Europe School 23 23 10 SDA Bocconi 101-110 101-110 33 Politecnico di Milano 151-200 201+ 61+ LUISS University

Alex Chisholm, responsabile del dipartimento Analisi di QS, spiega: "Oltre ad analizzare i programmi, QS ha anche considerato la reputazione delle business school dal punto di vista di quasi 32.000 datori di lavoro e oltre 36.000 accademici di tutto il mondo. Infine, abbiamo mappato i percorsi formativi di 30.000 ex studenti di successo per scoprire in quali scuole si sono specializzati."

Lunedí 14 Ottobre al QS World MBA Tour a Milano, laureati con almeno due anni di esperienza professionale, che stanno pensando di conseguire un MBA, sono invitati ad incontrare prestigiose business school del calibro di London Business School, IE Business School, Northwestern University - Kellogg School of Management e molte altre. Registrandosi gratuitamente, avranno la possibilità di concorrere all'assegnazione di borse di studio.

Chilsholm continua: " Il Master in Business Analytics - in termini sia di domanda degli student, sia di creazione di nuovi programmi - registra la crescita più rapida. I datori di lavoro richiedono sempre più competenze in questo ambito. Il panorama globale della formazione manageriale è più diversificato che mai e l'ampio portafoglio di corsi disponibili offre alle business school l'opportunità di fornire formazione giovani professionisti e life-learning ai dirigenti."

I leader mondiali di ciascuna delle singole classifiche di QS sono:

QS World University Rankings: Masters in Business Analytics 2020:

Massachusetts Institute of Technology (Sloan Business School);

(Sloan Business School); QS World University Rankings: Masters in Finance 2020

Oxford (Said) – nuovo leader;

(Said) – nuovo leader; QS World University Rankings: Masters in Management 2020: HEC Paris;

HEC Paris; QS World University Rankings: Masters in Marketing 2020: HEC Paris – nuovo leader.

La tabella seguente rivela i corsi italiani classificati in ciascuna delle classifiche.

L'Università Bocconi rimane leader indiscussa in Italia sia per la formazione finanziaria sia manageriale.

Il Politecnico di Milano è presente in tutte e quattro le classifiche dei master mentre LUISS Business School è presente in tre classifiche su quattro.

BUSINESS ANALYITICS 2020 2019 Business School Corso 48 35 Politecnico di Milano Master in Business Analytics and Big Data 51+ 51+ LUISS Business School Master in Big Data Management

FINANCE 2020 2019 Business School Corso 11 11 Bocconi University MSc in Finance 58 52 Politecnico di Milano Master in Financial Risk Management 101+ 101+ LUISS Business School Master in Corporate Finance

MANAGEMENT 2020 2019 Business School Corso 12 11 Bocconi University Master of Science in International Management 35 28 Politecnico di Milano International Master in Project Management (iMPM) 101+ 101+ LUISS Business School Master in Management

MARKETING 2020 2019 Business School Corso 45 39= Politecnico di Milano Master in Marketing Management

La lista completa delle business schools incluse nelle classifiche può essere consultata qui.

Metodologia

