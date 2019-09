Rankings globais da QS de mestrados em administração de empresas e negócios de 2020

LONDRES, 25 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Wharton School e a Stanford compartilham a primeira posição no ranking deste ano da QS World University Rankings na categoria administração de empresa (MBA) em tempo integral de 2020, em âmbito global (QS World University Rankings: Global Full-Time MBA 2020), com pontuações quase perfeitas em reputação, dadas por empregadores. A INSEAD, a Escola de Negócios de Londres (London Business School) e a HEC Paris também estão entre as 10 melhores, o que destaca a distribuição global dos principais programas de MBA hoje em dia. O ranking da QS Global MBA é divulgado junto com as tabelas de Mestrado em Administração (Masters in Management), Mestrado em Finanças (Masters in Finance), Mestrado em Analítica de Negócios (Masters in Business Analytics) e Mestrado em Marketing (Masters in Marketing). Coletivamente, esses rankings cobrem programas de pós-graduação com maior demanda entre empregadores de todo o mundo.

Os rankings da QS procuram medir o que é importante para a maioria dos prováveis estudantes. As medidas essenciais são: empregabilidade, empreendedorismo, resultados obtidos por ex-alunos, retorno do investimento, ideias inovadoras (thought leadership) e diversidade da classe e do corpo docente.

Quase metade das principais escolas de MBA estão nos EUA, incluindo sete entre as 10 melhores;

O Reino Unido tem 10 dos 100 principais programas de MBA; a França tem seis, com dois entre os 10 melhores;

A INSEAD (3a), que tem um campus em Singapura, foi classificada como o melhor programa na Ásia, seguido pela CEIBS (25a) de Xangai e pela Universidade Nacional de Singapura (32a), enquanto a Universidade de Melbourne (26a) lidera na Austrália.

QS World University Rankings: Global MBA 2020 (10 melhores) Ranking de 2020 Ranking de 2019 Instituição Localização 1= 3 Penn (Wharton) EUA 1= 1 Stanford EUA 3= 6 INSEAD França 3= 5 MIT (Sloan) EUA 5 2 Harvard EUA 6 4 London Business School Reino Unido 7 7 HEC Paris França 8 9 Chicago (Booth) EUA 9 17 UC Berkeley (Haas) EUA 10 14 Northwestern (Kellogg) EUA © www.TopMBA.com

QS Global MBA Rankings 2020: https://www.topmba.com/mba-rankings/2020

Metodologia: https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology

O diretor de analítica da QS, Alex Chisholm, disse: "Além de analisar informações relacionadas aos programas, a QS também considerou a reputação de escolas de negócios específicas, da perspectiva de quase 32.000 empregadores globais e mais de 36.000 acadêmicos globais. Finalmente, mapeou a trajetória educacional de 30.000 ex-alunos bem-sucedidos em instituições específicas".

As líderes mundiais nos rankings da QS de cada programa individual de negócios são:

QS World University Rankings: Mestrado em Analítica de Negócios 2020:

Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT (Escola de Negócios Sloan);

Instituto de Tecnologia de – (Escola de Negócios Sloan); QS World University Rankings: Mestrado em Finanças 2020:

Oxford (Said) (nova líder);

Oxford (Said) (nova líder); QS World University Rankings: Mestrado em Administração 2020: HEC Paris;

HEC Paris; QS World University Rankings: Mestrado em Marketing 2020: HEC Paris (nova líder).

A suíte completa dos rankings de mestrado das escolas de negócios estão disponíveis em:

https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2020

Metodologia: https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/methodology

