QS World University Rankings by Subject 2023

Il Sistema Universitario Italiano Sale nella Classifica di QS

LONDRA, 22 marzo 2023 /PRNewswire/ -- La tredicesima edizione del QS World University Rankings by Subject compilato dagli analisti della formazione universitaria mondiale, QS Quacquarelli Symonds, fornisce un'analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali frequentati da studenti di oltre 15700 università in 93 Paesi.

Lo scorso anno, le classifiche universitarie compilate da QS sono state consultate oltre 120 milioni di volte1 su TopUniversities.com e riportate in oltre 117mila2 articoli pubblicati dai media di 165 Paesi al mondo. In questa serie di classifiche, QS include 56 Università Italiane che ottengono 530 piazzamenti (+39 rispetto alla scorsa edizione) nelle 54 discipline accademiche che compongono questa classifica —incluse tre nuove rispetto alla scorsa edizione: Scienza dei Dati, Marketing e Storia dell'Arte—, e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle cinque macro aree di di studio (arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali, e scienze sociali).

L'Italia é la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e quest'anno la performance complessiva migliora del 6.8%.

I dieci Paesi con il maggior numero di piazzamenti in classifica Paese Popolazione Università classificate Piazzamenti in classifica Numero medio di piazzamenti per università Piazzamenti migliorati Piazzamenti peggiorati Piazzamenti inalterati Nuovi Piazzamenti Stati Uniti 339,482,392.00 226 3091 13.7 616 1095 1235 145 Regno Unito 67,673,083.00 109 1527 14.0 464 339 634 90 Cina (continentale) 1,425,771,354.00 99 851 8.6 350 164 220 117 Australia 26,365,657.00 39 747 19.2 135 272 314 26 Germania 83,305,253.00 60 731 12.2 190 168 337 36 Canada 38,689,252.00 32 659 20.6 141 213 252 53 Italia 58,918,552.00 56 530 9.5 139 103 249 39 Francia 64,721,184.00 73 467 6.4 129 128 179 31 Corea del Sud 51,794,679.00 39 435 11.2 162 93 145 35 Spagna 47,532,018.00 37 424 11.5 95 94 208 27

Il grafico in calce illustra il numero di posti in classifica per livelli: No 1, top 10, top 20, top 50, top 100 e top 200 dei dieci Paesi dell'Unione Europea che hanno ottenuto i piazzamenti migliori.

L' Italia è seconda per numero di piazzamenti in classifica, dopo la Germania. L'Italia vanta un primato mondiale grazie a La Sapienza – Università di Roma che si riconferma la migliore al mondo in Studi Classici e Storia Antica. L'Italia è seconda tra i Paesi UE per numero di posti in classifica tra i primi dieci al mondo, dopo i Paesi Bassi.

È la seconda anche per il numero di piazzamenti tra i top 100 e top 200 al mondo: solo la Germania ne ottiene di più.

La Conferederazione Elvetica è inclusa per riferimento nel grafico, in quanto Paese vicino all'Italia. La Svizzera é il terzo Paese al mondo per numero di posti in classifica tra i primi dieci: solo il Regno Unito e gli Stati Uniti la sorpassano.

Nazione Numeri 1 % Top % Top % Top % Top % Top % Posti in classifica 10 20 50 100 200 Svizzera 4 2 % 32 6 % 39 4 % 65 2 % 104 2 % 178 2 % 217 Paesi Bassi 2 1 % 16 3 % 30 3 % 88 3 % 170 3 % 252 3 % 304 Italia 1

7 1 % 16 1 % 47 2 % 125 2 % 281 3 % 530 Francia



6 1 % 22 2 % 71 3 % 139 3 % 267 3 % 467 Svezia



5 1 % 7 1 % 32 1 % 84 2 % 155 2 % 210 Germania



4 1 % 21 2 % 96 4 % 210 4 % 431 5 % 731 Belgio



2 0 % 7 1 % 29 1 % 70 1 % 137 2 % 213 Austria



1 0 % 4 0 % 17 1 % 35 1 % 70 1 % 123 Finlandia



1 0 % 2 0 % 10 0 % 29 1 % 56 1 % 113 Danimarca







9 1 % 35 1 % 63 1 % 103 1 % 143 Spagna







4 0 % 22 1 % 93 2 % 240 3 % 424

Le discipline accademiche con il maggior numero di dipartimenti universitari italiani classificati sono Medicina, Fisica e Astronomia, e Biologia.

Disciplina Posti in classifica Medicina 30 Fisica e Astronomia 27 Biologia 27 Chimica 21 Economia 21 Informatica 21 Agraria e Scienze Forestali 20 Farmacia e Farmacologia 19 Matematica 19 Giurisprudenza 18 Lingue e Letteratura Moderne 17 Ingegneria Elettrica e Elettronica 17 Archeologia 15

Le Università con il maggior numero di posti in classifica sono La Sapienza - Università di Roma, seguita da Alma Mater Studiorum -Università di Bologna e dall' Università di Padova . Il Politecnico di Milano vanta il maggior numero di piazzamenti tra i top 10, 20 e 50 mentre l' Università di Bologna tra i top 100 e i top 200.

Tra le Università con almeno cinque posti in classifica, Luiss Guido Carli è quella che migliora di più, con una crescita del 60%.

La tabella in calce include le Università italiane tra le top-50 al mondo. Per la classifica completa, consultare www.TopUniversities.com.

QS World University Rankings by Subject 2023: Università Italiane tra le Top 50 al mondo 2023 2022 Differenza Università Disciplina Accademica 1 1 0 Sapienza Università di Roma Classici e storia antica 4 6 2 Scuola Normale Superiore di Pisa Classici e storia antica 7 13 6 Politecnico di Milano Ingegneria - meccanica, aeronautica e manifatturiera 7 6 -1 Università Commerciale Luigi Bocconi Studi di business e management 8 5 -3 Politecnico di Milano Arte e design 8



Università Commerciale Luigi Bocconi Marketing 10 10 0 Politecnico di Milano Architettura / Ambiente costruito 11 10 -1 Sapienza Università di Roma Archeologia 12 11 -1 Politecnico di Milano Ingegneria - Civile e Strutturale 14 22 8 Università Luiss Guido Carli Politica e studi internazionali 15 16 1 Politecnico di Torino Ingegneria del petrolio 16 16 0 Università Commerciale Luigi Bocconi Economia e Econometria 17



Sapienza Università di Roma Storia dell'arte 17 15 -2 Università Commerciale Luigi Bocconi Contabilità e finanza 18



Università IUAV di Venezia Storia dell'arte 25 22 -3 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Classici e storia antica 29 34= 5 Università di Milano Farmacia e Farmacologia 30 39= 9 Università di Roma "Tor Vergata" Classici e storia antica 31 32 1 Istituto Universitario Europeo Politica e studi internazionali 33 49 16 Politecnico di Milano Scienze informatiche e sistemi informativi 34 44 10 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Archeologia 34 30 -4 Politecnico di Milano Ingegneria - Chimica 35 32 -3 Università di Napoli - Federico II Classici e storia antica 35 36= 1 Sapienza Università di Roma Fisica e astronomia 38 50= 12 Università Cattolica del Sacro Cuore Classici e storia antica 38 49 11 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Lingue moderne 40 44= 4 Università di Pisa Scienze veterinarie 42 46= 4 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Legge 43 46= 3 Sapienza Università di Roma Legge 43 44 1 Sapienza Università di Roma Biblioteca e gestione dell'informazione 44 51-80 7 Università di Padova Classici e storia antica 45 51-100 6 Università di Torino Filosofia 48 48 0 Università di Milano Scienze veterinarie 48 58 10 Istituto Universitario Europeo Sociologia 49 51-100 2 Sapienza Università di Roma La storia 18= 19= 1 Politecnico di Milano Ingegneria - Elettrica ed Elettronica 22= 21 -1 Università di Pisa Classici e storia antica 26= 31= 5 Politecnico di Torino Ingegneria - meccanica, aeronautica e manifatturiera 28= 28 0 Politecnico di Torino Architettura / Ambiente costruito 33= 31= -2 Politecnico di Torino Ingegneria - Civile e Strutturale 34= 59= 25 Politecnico di Milano Matematica 34= 54= 20 Politecnico di Milano Scienza dei materiali 38= 43= 5 Politecnico di Torino Ingegneria - Elettrica ed Elettronica 46= 42= -4 Politecnico di Torino Ingegneria - Minerario e minerario 46= 59 13 Università Luiss Guido Carli Studi di business e management 47= 51-100 4 Università di Padova Anatomia e fisiologia 47= 82= 35 Università Luiss Guido Carli Legge

Punti salienti globali

Le università statunitens i sono in testa in 32 materie. L'Università di Harvard è l'istituzione con i risultati migliori e si classifica al primo posto in 14 materie, due in più rispetto all'anno scorso.

i sono in testa in 32 materie. L'Università di è l'istituzione con i risultati migliori e si classifica al primo posto in 14 materie, due in più rispetto all'anno scorso. Le università britanniche sono in cima a 15 classifiche, con le Università di Oxford e Cambridge in testa rispettivamente in quattro e due materie.

in cima a 15 classifiche, con le Università di Oxford e in testa rispettivamente in quattro e due materie. Il Politecnico di Zurigo, EHT Zurich, è la migliore università dell' Europa continentale e ha ottenuto il primo posto in tre materie.

ha ottenuto il primo posto in tre materie. L' Australia si colloca tra le tre sedi di ricerca di maggior impatto al mondo, secondo l'H-index.

si colloca tra le tre sedi di ricerca di maggior impatto al mondo, secondo l'H-index. La Cina (continentale) aggiunge il secondo maggior numero di materie. Vanta il quinto numero più alto di programmi top-50 (125).

aggiunge il secondo maggior numero di materie. Vanta il quinto numero più alto di programmi top-50 (125). L'Università canadese di Toronto vanta il maggior numero di dipartimenti universitari tra i top-50 al mondo, con 48.

di vanta il maggior numero di dipartimenti universitari tra i top-50 al mondo, con 48. Il declino sistemico del Giappone continua, con il 43% delle sue università che scendono nella classifica, mentre l'8% migliora.

continua, con il 43% delle sue università che scendono nella classifica, mentre l'8% migliora. L'Università del Cile raggiunge la posizione più alta dell'America Latina , con Ingegneria - Mineraria e Mineraria (8 ). th

, con (8 ). Il Brasile è il Paese dell'America Latina più rappresentato in assoluto (291 programmi) e tra i primi -100 (55), mentre il Messico ha il maggior numero di materie top-20 della regione (3).

Ben Sowter, Vice Presidente di QS, ha dichiarato: "L'osservazione delle tendenze di performance in oltre 15.000 dipartimenti universitari ci permette di vedere quali fattori influenzano il successo. Una prospettiva internazionale – sia per la diversità del corpo docente sia per le collaborazioni di ricerca scientifica - si correla fortemente con una migliore performance. Le università in ascesa hanno ricevuto investimenti mirati dai governi per oltre un decennio. Infine, il rafforzamento delle relazioni con l'industria e al mondo del lavoro è correlato a migliori risultati in termini di occupazione, ricerca e innovazione".

1 Fonte: Google Analytics

2 Fonte: Meltwater

Metodologia dettagliata

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds