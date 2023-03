QS World University Rankings by Subject 2023

O Brasil lidera a excelência latino-americana nos últimos rankings universitários

LONDRES, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A analista de ensino superior internacional QS Quacquarelli Symonds lançou hoje a décima terceira edição do QS World University Rankings by Subject .

Os últimos rankings universitários vêem o Brasil ostentar mais matérias do que qualquer outro país latino-americano e desfrutar dos 50 primeiros lugares do continente, ao lado do México. No entanto, sua concentração de disciplinas de primeira linha continua a seguir seu concorrente regional mais próximo, com 6% de suas disciplinas classificadas entre as 50 melhores do mundo, menos da metade da do México.

A edição 2023 do QS World University Rankings by Subject oferece dados independentes sobre o desempenho de 291 programas em 31 universidades brasileiras. Do total dos programas classificados do Brasil, 84 melhoram, 56 pioram e 118 permanecem inalterados, dando a um percentual geral de 10% de melhora.. Trinta e cinco programass estão no ranking pela primeira vez.

QS World University Rankings by Subject Total de entradas na América Latina Localização No. top 50 Relação de níveis No. top 100 Relação de níveis Todos Brasil 18 6 % 55 19 % 291 Chile 9 6 % 34 22 % 152 México 18 13 % 42 30 % 142 Colômbia 7 6 % 20 16 % 124 Argentina 5 6 % 13 16 % 81 Peru 0 0 % 2 7 % 28 Equador 0 0 % 2 22 % 9 Uruguai 0 0 % 0 0 % 7 Costa Rica 0 0 % 0 0 % 6 Venezuela 0 0 % 0 0 % 3 Porto Rico 0 0 % 0 0 % 2 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 https://www.TopUniversities.com/ Todos os direitos reservados

Além disso, o Brasil tem 48 inserções nas cinco grandes áreas de estudo (Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologia, Ciências da Vida, Ciências Naturais e Ciências Sociais). Dessas, 32 melhoram, cinco declinam e sete permanecem inalteradas, enquanto quatro apareceseem pela primeira vez.

O panorama do ensino superior brasileiro continua sendo um dos mais competitivos da América Latina. Sua universidade mais forte é a Universidade de São Paulo (USP), com 45 matérias classificadas, incluindo 38 entre as 100 melhores, e a primeira matéria do Brasil - Odontologia em 14 º. É seguida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com 34 matérias classificadas, entretanto, apenas uma delas está entre as 100 melhores do mundo. Enquanto isso, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ostenta 32 disciplinas classificadas com nove entre as 100 primeiras.

A USP tem tido um excelente desempenho no ranking deste ano:

Ela melhorou em 47% de seus assuntos anteriormente classificados, enquanto declinou em apenas 13%. É também o lar dos dois programas mais bem classificados do Brasil : Odontologia e Engenharia de Petróleo (24 th ), nos quais está empatado com o concorrente doméstico Unicamp.

: e (24 ), nos quais está empatado com o concorrente doméstico Unicamp. A empresa entrou no top 50 do mundo para três assuntos. Enfermagem sobe 15 posições para colocar-se em 36 º , Direito melhora em quatro para a 47º e Engenharia Civil ganha seis posições para 45º .

sobe 15 posições para colocar-se em 36 º melhora em quatro para a 47º e ganha seis posições para 45º . O programa de Ciências Biológicas da USP é a disciplina com maior aperfeiçoamento do Brasil , subindo 32 posições em 61º graças a melhorias nos indicadores de reputação da QS e do H-Index.

USP é a disciplina com maior aperfeiçoamento do , subindo 32 posições em 61º graças a melhorias nos indicadores de reputação da QS e do H-Index. A USP está no topo da tabela tanto nos indicadores de Reputação Acadêmica quanto no indicador de Reputação do Empregador. Antropologia é considerada mais renomada entre os acadêmicos, enquanto que a recém-classificada Library & Information Management é a mais renomada entre os empregadores.

Odontologia é uma das disciplinas mais fortes do Brasil:

O programa de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o único programa dessa universidade que entra no top 50, melhorando quatro posições para colocar-se em 48º.

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o único programa dessa universidade que entra no top 50, melhorando quatro posições para colocar-se em 48º. Ds 10 programas mais bem avaliados no Brasil , três estão na Odontologia .

, três estão na . No total, quatro programas brasileiros de odontologia estão classificados, e todos estão entre os 50 melhores do mundo. A Universidade do Chile é o lar do único outro programa de odontologia da América Latina classificado.

Agricultura e Silvicultura é outra excelência do sistema de ensino superior brasileiro:

Em Reputação Acadêmica, cinco das dez matérias que apresentam melhorias do Brasil são de programas em Agricultura e Silvicultura, sendo que as mais aperfeiçoadas pertencem à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro .

são de programas em que as mais aperfeiçoadas pertencem à Universidade Federal Rural do . Uma tendência semelhante é observada na Employer Reputation, na qual cinco das mais expressivas melhorias são em Agricultura & Silvicultura , com o maior ganho alcançado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

, com o maior ganho alcançado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa de Agricultura e Silvicultura da Unicamp gera algumas das pesquisas mais impactantes do Brasil , de acordo com a métrica QS' Citations.

O vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, disse: "A edição deste ano do QS World University Rankings por matéria fornece algumas notícias positivas para o setor de ensino superior brasileiro, com sua principal universidade continuando a afirmar seu status como a potência de pesquisa do continente.

A Universidade de São Paulo (USP) tem mantido sua posição como a melhor universidade da América Latina em Ciências Naturais e Engenharia & Tecnologia e alcançou o top 100 do ranking em várias outras áreas temáticas".

Sowter continuou: "Além disso, o Brasil tem visto melhorias na equidade e acessibilidade no ensino superior, com a proporção de jovens matriculados no ensino superior aumentando de 18,9% em 2010 para 34,6% em 2019, e o número de estudantes matriculados em cursos de educação à distância aumentando de 1,2 milhões em 2010 para 2,2 milhões em 2018. Entretanto, o ensino superior brasileiro também enfrenta desafios significativos, incluindo a recuperação de dificuldades impostas por um orçamento reduzido nos últimos anos".

QS World University Rankings by Subject 2023 Universidades brasileiras entre as 100 melhores do mundo 2023 Rank 2022 Rank Universidade Disciplina acadêmica 14 15 Universidade de São Paulo Odontologia 24 31 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Engenharia Petrolífera 24 32 Universidade de São Paulo Engenharia Petrolífera 27 42 Universidade de São Paulo Antropologia 28 48 Universidade de São Paulo Agricultura e silvicultura 29 32 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Odontologia 30 31 Universidade de São Paulo Engenharia - Mineral & Mining 31 36 UNESP Odontologia 36 51-100 Universidade de São Paulo Enfermagem 41 41 Universidade de São Paulo Línguas modernas 42 41 Universidade de São Paulo Ciência veterinária 44 49 Universidade de São Paulo Sociologia 44 44 Universidade de São Paulo Arquitetura / Ambiente Construído 45 51-100 Universidade de São Paulo Engenharia - Civil e Estrutural 46 47 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Agricultura e silvicultura 47 51 Universidade de São Paulo Lei 48 51-70 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Odontologia 50 51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Antropologia 51-100

Fundação Getulio Vargas Política Social e Administração 51-70

UNESP Ciência veterinária 51-70

Universidade de São Paulo Biblioteca e Administração da Informação 51-70

Universidade Federal de Minas Gerais Engenharia - Mineral & Mining 51-100 101-140 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Antropologia 51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Estudos de desenvolvimento 51-100 51-100 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Engenharia Petrolífera 51-100 51-100 Universidade de São Paulo História 51-100 49 Universidade de São Paulo Ciências e técnicas do Esporte 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Anatomia e Fisiologia 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Política e Estudos Internacionais 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Geologia 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Geofísica 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Administração de hospitalidade e lazer 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Ciências da Terra e do Mar 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Estatística e Pesquisa Operacional 51-100 51-100 Universidade de São Paulo Arte e design 51-100 38 Universidade de São Paulo Geografia 54 66 Universidade de São Paulo Ciências ambientais 56 63 Universidade de São Paulo Farmácia e Farmacologia 61 93 Universidade de São Paulo Ciências Biológicas 64 77 Universidade de São Paulo Medicamentos 76 81 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Línguas modernas 76 70 Universidade de São Paulo Engenharia - Mecânica, Aeronáutica e Manufatura 79 81 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Engenharia - Química 80 95 Universidade de São Paulo Engenharia - Elétrica e Eletrônica 82 97 Universidade de São Paulo Estudos Comerciais e de Administração 82 87 Universidade de São Paulo Física e Astronomia 83 95 Universidade de São Paulo Matemática 84 89 Universidade Federal de Viçosa (UFV) Agricultura e silvicultura 84 81 Universidade de São Paulo Engenharia - Química 86 89 Universidade de São Paulo Informática e Sistemas de Informação 86 100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Sociologia 90 92 Universidade de São Paulo Química 92 92 Universidade de São Paulo Contabilidade e Finanças 95 91 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Engenharia - Elétrica e Eletrônica 97 101-150 Universidade de São Paulo Educação © QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 https://www.TopUniversities.com/ Todos os direitos reservados

Destaques globais

As universidades estadounidenses lideram em 32 matérias. Harvard é a universidade com o melhor desempenho, classificando-se em primeiro lugar em 14 matérias, duas a mais do que no ano passado.

lideram em 32 matérias. é a universidade com o melhor desempenho, classificando-se em primeiro lugar em 14 matérias, duas a mais do que no ano passado. As universidades britânicas estão entre as 15 melhores, com as Universidades de Oxford e Cambridge liderando em quatro e duas disciplinas, respectivamente.

estão entre as 15 melhores, com as Universidades de Oxford e liderando em quatro e duas disciplinas, respectivamente. ETH Zurique é a principal universidade da Europa continental, alcançando a primeira posição em três disciplinas.

principal universidade da continental, alcançando a primeira posição em três disciplinas. A Austrália tem o quarto lugar na classificação e está entre os três locais de pesquisa mais impactantes do mundo, de acordo com o índice H.

tem o quarto lugar na classificação e está entre os três locais de pesquisa mais impactantes do mundo, de acordo com o índice H. A China (continente) acrescenta a segunda maior parte das entradas. Possui o quinto maior número de programas top-50 (125).

acrescenta a segunda maior parte das entradas. Possui o quinto maior número de programas top-50 (125). A Universidade de Toronto é a única no mundo a figurar entre as 50 melhores em 48 disciplinas acadêmicas.

é a única no mundo a figurar entre as 50 melhores em 48 disciplinas acadêmicas. A Universidad de Chile alcança a mais alta classificação da América Latina, com Engineering - Mineral & Mining (8º)

As classificações, compiladas pelos analistas globais de educação superior QS Quacquarelli Symonds, fornecem análises comparativas independentes sobre o desempenho de mais de 15.700 programas universitários individuais, tomados por estudantes em 1594 universidades que podem ser encontradas em 93 país, em 54 disciplinas acadêmicas e em cinco amplas Áreas de Faculdade.1 Eles fazem parte da carteira anual do QS World University Rankings, que foi consultado mais de 120 milhões de vezes em 2022, e cobriu 117.000 vezes pela mídia e instituições.

Metodologia

A QS usa cinco métricas-chave para compilar a classificação dos assuntos. A ponderação precisa de cada métrica varia de acordo com o assunto, para refletir as diferentes culturas de publicação entre as disciplinas. Por exemplo, o desempenho da pesquisa, baseado na análise da base de dados bibliométricos Scopus/Elsevier, é considerado como um indicador mais forte da força institucional em Medicina, onde a disciplina é altamente dependente da disseminação da pesquisa, do que nas Artes Cênicas, onde a disciplina é de natureza mais vocacional. Informações metodológicas detalhadas podem ser encontradas no site https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/methodology.

As classificações completas podem ser encontradas em https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/2023

