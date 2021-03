Quercus espande le attività nel fotovoltaico in Spagna Raggiunti gli 800 MW di potenza

Il portafoglio, che conta una potenza di circa 800 Megawatt, è stato messo assieme attraverso una serie di acquisizioni strategiche. L'inizio della costruzione dei primi asset e' previsto per la fine del terzo trimestre 2021 e l'energizzazione prevista all'incirca 12 mesi più tardi. Si tratta di una pietra miliare che sancisce un importante passo in avanti per quello che è un ambizioso piano di crescita, a beneficio degli investitori, e che porterà allo sviluppo sul territorio di infrastrutture consistenti per la produzione di energia pulita. Al momento Quercus sta valutando diverse opzioni strategiche per questo portafoglio, che fa parte delle iniziative di sviluppo della società nell'Europa meridionale.

Diego Biasi, Presidente di Quercus, ha commentato: "Siamo molto lieti di annunciare i nostri progressi nel piano di espansione in Spagna – un mercato promettente e in crescita per gli investimenti che corrispondono ai nostri obiettivi strategici. Questo portafoglio è il primo passo successivo alla vendita della nostra piattaforma di fondi con asset per oltre 1 miliardo di euro, e promuove ulteriormente il nostro obiettivo di investire capitali a lungo termine su progetti che abbiano un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.quercusrealassets.com.

About Quercus Real Assets:

Quercus Real Assets è una società di impact investment specializzata in investimenti nella transizione energetica regolamentata dall'ente britannico Financial Conduct Authority (FCA).

Fin dalla nascita, nel 2010, la nostra strategia è stata basata sulla convinzione che la creazione di investimenti a lungo termine con un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale supporta e rafforza i rendimenti per gli investitori e gli azionisti. Il nostro impegno è investire in modo responsabile per ottenere ritorni sostenibili, contribuendo al contempo a costruire un futuro a emissioni zero.

I fondatori di Quercus, Diego Biasi e Simone Borla, hanno inoltre dato vita a un fondo lussemburghese che negli anni è cresciuto fino fino a diventare uno dei primi 10 fondi europei indipendenti specializzati in investimenti in energie rinnovabili. Questo fondo ha completato con successo oltre 1 miliardo di euro in investimenti lordi e nell'ottobre 2019 è stata effettuata la sua vendita per in quella che è stata la più importante transazione paneuropea nel settore delle energie rinnovabili dell'anno. Per Quercus questa operazione ha rappresentato il completamento della Fase uno – durata un decennio - della sua strategia di investimento europea.

Nel gennaio 2020 il presidente di Quercus Diego Biasi ha dato il via alla Fase due, unendo le forze con Marco D'Arrò, fondatore di Real Asset Group, una società di consulenza che dalla sua fondazione, nel 2013, ha seguito e completato operazioni di investimento per un valore lordo di 3,6 miliardi di euro: dall'unione delle due società è nata Quercus Real Assets.

