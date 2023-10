Retelit collabora con Connectbase per incrementare la copertura della connettività della community globale

Il fornitore di rete globale con sede in Italia espande le opportunità internazionali nell'ecosistema della connettività

BOSTON, 19 ottobre 2023 /PRNewswire/ - Connectbase, il cloud industriale per la connettività, dà il benvenuto a Retelit, il principale fornitore di fibra ottica e rete di data center globale con sede in Italia, nella piattaforma The Connected World. Retelit utilizzerà la pluripremiata piattaforma di acquisto e vendita di connettività di Connectbase, The Connected World, per promuovere la sua rete globale a un nuovo pubblico in tutto il mondo.

Retelit ha scelto Connectbase in virtù della sua piattaforma avanzata e del suo ecosistema di acquisto consolidato. La partnership consentirà a Retelit di semplificare le modalità di acquisto degli asset di rete da parte degli attuali clienti e di aprire nuove opportunità di vendita a livello internazionale.

"Connectbase sta espandendo la propria presenza a livello globale e per questo siamo entusiasti che Retelit, un marchio europeo così noto e rispettato, si unisca a noi come partner dell'ecosistema", ha dichiarato Ben Edmond, fondatore e CEO di Connectbase. "La loro rete globale avanzata offre un'infinità di nuove opportunità agli acquirenti all'interno del mondo connesso e contribuirà a migliorare l'efficienza aziendale di Retelit, pressoché dall'oggi al domani."

Retelit è il più grande protagonista italiano del settore delle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B: il Gruppo possiede più di 30 data center in Italia e vanta il polo di telecomunicazioni più interconnesso e più green del Paese, l'Avalon Campus. Inoltre, con 43.000 km di percorsi in fibra ottica via terra, la partecipazione all'AAE-1 e le capacità nei progetti di infrastrutture di atterraggio, la copertura di Retelit raggiunge 16.000 siti in Italia.

"La partnership con Connectbase ci consentirà di promuovere la nostra vasta rete a una comunità globale più ampia, di massimizzare la diffusione sul mercato e di integrare la nostra avanzata piattaforma di automazione MEF già esistente", ha dichiarato Jorge Alvarez, CEO del Gruppo Retelit. "La partnership conferma il nostro obiettivo di migliorare l'esperienza dei clienti e la qualità delle consegne".

Connectbase è il cloud industriale per la connettività. Connectbase è un partner di settore che offre la possibilità di acquistare e vendere connettività di nuova generazione, compresi i preventivi automatizzati, e fornisce informazioni approfondite e affidabili. La piattaforma leader del settore di Connectbase, The Connected World, serve quasi 300 provider a livello globale, gestendo 2,6 miliardi di sedi in oltre 150 Paesi. Il team di Connectbase ha realizzato un ecosistema connesso che trasforma i processi di acquisto e vendita in rete. È possibile visitare Connectbase all'indirizzo connectbase.come seguirci su LinkedIn all'indirizzo linkedin.com/company/connectbase-us/.

