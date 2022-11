Ristrutturazione completa della comunicazione sulla piattaforma europages: Il nuovo Message Center ottimizza l'interazione tra acquirenti e fornitori

ASSAGO, Italy, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Visable, la Capogruppo delle principali piattaforme B2B europee europages e wlw (ex "Wer liefert was"), introduce una nuova funzionalità: il Message Center consentirà agli utenti di centralizzare completamente tutte le comunicazioni e di gestire più facilmente le richieste nell'area di accesso di europages. In questo modo, sia gli acquirenti professionisti che i fornitori potranno godere di maggiori fruibilità e praticità, nell'approvvigionamento dei prodotti o nell'elaborazione delle richieste. A seguito del successo dell'implementazione su europages, la nuova funzione sarà presto disponibile anche su wlw.

Disponibile per gli utenti di europages che hanno effettuato l'accesso, il Message Center è stato progettato per semplificare tutte le interazioni tra fornitori e acquirenti, al fine di massimizzare l'efficienza nelle relazioni commerciali online. "Questa funzione, oggi più che mai, promuoverà e sfrutterà le sinergie tra acquirenti e fornitori di tutto il mondo, unendo le loro interazioni e la loro documentazione in un unico spazio", afferma Daniel Keller, CTO di Visable.

Gestione centralizzata delle richieste e dei lead

Il Message Center consente agli utenti di scambiare facilmente messaggi, preventivi o cataloghi di prodotti, nonché di gestire le richieste, sia emesse che ricevute, senza dover lasciare la piattaforma. Le opzioni di filtro e di assegnazione di tag consentono una facile panoramica e di stabilire un ordine di priorità per monitorare un numero elevato di richieste. È inoltre possibile aggiungere allegati come disegni tecnici o preventivi. Gli utenti possono anche visualizzare a colpo d'occhio la ricezione del loro messaggio. Per una maggiore efficienza, la funzione è dotata di modelli predefiniti per rispondere rapidamente ai messaggi ricevuti. Per promuovere la collaborazione all'interno dell'organizzazione, gli utenti possono invitare i colleghi sulla piattaforma per discutere e valutare potenziali partner commerciali.

Esperienza nel settore B2C trasferita al mondo B2B

Con il Message Center, Visable continua anche a trasferire la consolidata esperienza nel settore B2C al mondo B2B: "Nella vita di tutti i giorni, siamo tutti abituati a certe comodità nell'utilizzo di servizi digitali", spiega Keller. "Ad esempio, quando prenotiamo un viaggio, non inviamo individualmente un'e-mail all'hotel, alla compagnia aerea e al servizio di trasporto aeroportuale. Tutte le comunicazioni avvengono direttamente sul sito Web dell'agenzia di viaggi. Con il Message Center vogliamo stabilire lo stesso livello di praticità nell'ambito delle relazioni commerciali".

Innovazione sinergica per le principali piattaforme B2B europee

La funzionalità è disponibile per dispositivi desktop e mobili ed è stata sviluppata come soluzione white label che fornisce componenti PaaS (platform as a service) sviluppati dalla società di coinvolgimento e comunicazione mobile Sendbird (in inglese). Il Message Center è la prima funzionalità concepita esplicitamente sia per europages sia per la piattaforma sorella wlw da quando, nel 2017, sono entrate a far parte della stessa Capogruppo: "In passato, i loro backend distinti ci hanno obbligato ad approcciarci a nuove funzionalità in modo diverso per europages e wlw. Questa nuova funzionalità è un passo importante nel nostro impegno costante per condividere le innovazioni tra le nostre due piattaforme, in modo da fornire alle aziende in Europa un'esperienza utente coerente e all'avanguardia", spiega il CTO.

