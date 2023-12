RAPHAEL ERMINI NOMINATO VICE DIRETTORE GENERALE DELLE VENDITE DI VISABLE INTERNATIONAL

PARIGI, 6 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Visable International, la filiale francese di Visable, leader europeo nelle soluzioni B2B online, tra cui europages, ha annunciato oggi la nomina di Raphael ERMINI a Vice Direttore Generale delle Vendite.

Questa decisione strategica fa parte dell'accelerazione dello sviluppo internazionale dell'azienda, stimolata dal recente investimento di Alibaba.com e dalle sue ambizioni di crescita a tre cifre nei prossimi tre anni.

Raphael Ermini announced promotion

La carriera di Raphael ERMINI presso Visable ha svolto un ruolo importante in questa crescita. Nel 2019 è entrato in europages come direttore vendite. Qui ha migliorato l'approccio alle vendite, rivitalizzato il piano delle commissioni e integrato strumenti all'avanguardia per una maggiore efficienza. Nel 2020 è stato nominato Direttore vendite internazionali di Visable, dove ha guidato lo sviluppo dinamico del mercato europeo e ha supervisionato l'espansione del team di vendita da 10 a 60 membri, con il risultato di aumentare di 8 volte il fatturato di questa filiale, che si concentra sul mercato europeo non germanofono.

Nel suo nuovo ruolo di Vice Direttore Generale delle Vendite di Visable, Raphael Ermini è responsabile della gestione dell'espansione internazionale dell'azienda. Per sostenere questa espansione sono previsti investimenti, tra cui l'apertura di nuovi uffici italiani e spagnoli e l'assunzione di 70 addetti alle vendite nei prossimi mesi in Paesi come Italia, Spagna, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Turchia e nel resto d'Europa.

Questo dato è in linea con la crescita complessiva delle vendite di Visable al di fuori dell'area di lingua tedesca (DACH) e con la crescita del suo business globale. La recente collaborazione con Alibaba rafforza inoltre la posizione chiave di Visable, offrendo una promettente prospettiva di crescita economica, in particolare per le PMI europee che stanno attualmente affrontando le sfide legate all'inflazione.

Contatto Stampa

Sandra Yönter

Vicepresidente Marketing e Amministratore Delegato Visable International

157 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Email : [email protected]

Telefono: +49 162 2000741 / +33 6 21 62 34 98

Informazioni su Visable

Visable aiuta le PMI industriali a rendere accessibili i loro prodotti e servizi agli acquirenti internazionali. Combinando le proprie piattaforme B2B con servizi di marketing online come Google Ads e retargeting, l'azienda offre un portafoglio digitale diversificato per aumentare la portata online, specificamente adattato ai clienti commerciali.

Le piattaforme gestite da Visable GmbH comprendono wlw ("Wer liefert was"), attualmente la piattaforma B2B leader nella regione D-A-CH, e la piattaforma B2B europea europages, sulla quale sono registrate circa 3 milioni di aziende. Insieme, queste piattaforme raggiungono ogni mese oltre 4 milioni di acquirenti B2B alla ricerca di informazioni dettagliate su aziende e prodotti. Con i suoi servizi di marketing online, Visable offre alle aziende ulteriori opportunità per aumentare la loro visibilità su Internet.

Visable è stata fondata in risposta alle sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione nel settore B2B e oggi impiega circa 480 persone nelle sue sedi di Amburgo, Berlino, Münster e Parigi. Come tetto comune per i marchi wlw ed europages, Visable sviluppa continuamente le sue piattaforme B2B e i suoi servizi di marketing online.

