Roborock S7 Max Ultra arriva sul mercato: la stazione base multiuso per la pulizia automatica

ROMA, 15 giugno 2023 /PRNewswire/ - Il nuovissimo robot aspirapolvere S7 Max Ultra di Roborock ha fatto il suo debutto quest'anno. Come nuovo membro della serie S7, conferma le potenti prestazioni di pulizia del modello S7, aggiunge una stazione base Ultra Dock multiuso e migliora le funzioni di aspirazione, lavaggio, rilevamento ostacoli e APP. La vera pulizia automatica senza l'intervento manuale.

Rispetto alle normali stazioni base che supportano solo l'autopulizia del panno, la stazione base Ultra Dock è più versatile. Non solo supporta la raccolta automatica della polvere e l'autopulizia del panno, ma ha anche la funzione di asciugatura automatica dello stesso, funzioni di pulizia automatica della stazione base, di rifornimento dell'acqua e di ricarica rapida. Senza intervento manuale, la stazione base è in grado di risolvere i problemi da sola, riducendo notevolmente il lavoro di manutenzione supplementare e riducendo al minimo l'impegno.

È opportuno ricordare che l' S7 Max Ultra supporta la ricarica programmata e l'apparecchio può essere ricaricato durante le fasce orarie a minor consumo, consentendo di risparmiare sui costi e di rispettare l'ambiente.

L'S7 Max Ultra è dotato di un elevato potere pulente. L'aspirazione raggiunge i 5.500 Pa, 400 Pa in più rispetto al modello di punta S7 MaxV Ultra 5100Pa dello scorso anno. Grazie al sistema di lavaggio VibraRise e alla spazzola principale flottante in gomma adatta alle superfici irregolari, è possibile rimuovere le macchie più ostinate sul pavimento e la polvere in profondità dai tappeti, migliorando inoltre la capacità anti-groviglio.

Il modello S7 Max Ultra si dimostra altrettanto eccellente nel rilevamento ostacoli e nella pianificazione del percorso. Il sistema di rilevamento ostacoli Reactive Tech e il sistema di navigazione basato su LiDAR consentono non solo di evitare accuratamente gli ostacoli, ma anche di programmare il percorso in modo più dettagliato e di effettuare una pulizia più completa.

L'esperienza con l'APP risulta migliorata. Gli utenti possono migliorare la loro esperienza di pulizia grazie alle funzioni di area vietata, mappatura rapida, piano di pulizia autodefinito, mappatura multilivello, mappatura 3D, ecc. S7 Max Ultra fornisce suggerimenti intelligenti, tra cui la pulizia profonda dei tappeti, la pulizia lungo la direzione del pavimento e l'area vietata, che consente agli utenti di pulire in modo più efficiente e senza preoccupazioni.

Il robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è un potente strumento di pulizia multiuso. Il lancio su Amazon Italia, è previsto per il 15 giugno, con un prezzo scontato stimato di 949 euro.

