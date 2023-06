Roborock svela il Centro di pulizia della casa: pioniere di una nuova era di Immaculate Homes e miglioramento del benessere

PECHINO, 6 Giugno 2023 /PRNewswire/ -- Il 1 giugno, Roborock (688169.SH) ha ufficialmente annunciato Mr.Xiao Zhan come ambasciatore globale del marchio Roborock e ha presentato l'attesissimo Centro di pulizia della casa Roborock. Il centro all'avanguardia integra senza problemi i tre prodotti di punta di Roborock – robot spazzolanti, macchine lavasciuga e combo lavatrici-asciugatrici – in una soluzione completa per la pulizia della casa. Con l'innovativa collezione di prodotti, gli utenti hanno la possibilità di migliorare la pulizia delle loro case e dei loro capi di abbigliamento, stabilendo allo stesso tempo un nuovo standard di estetica della casa.

Gomma da pavimento Ultra intelligente Roborock A10: efficienza e versatilità per un maggiore comfort

Efficienza: il nuovissimo modello 2023 di macchina lavasciuga Roborock A10 Ultra presenta un robusto design a doppio spazzolino interno in grado di raccogliere sporco asciutto e bagnato, senza lasciare spazio a causa del design a doppio bordo laterale. Con questa macchina lavasciuga avanzata, gli utenti possono ora affrontare con facilità e comodità le loro attività quotidiane di pulizia dei pavimenti, garantendo pavimenti immacolati con la massima facilità.

Versatilità: l'A10 Ultra funge da soluzione completa per la pulizia della casa, che funziona non solo come macchina lavasciuga, ma anche come aspirapolvere autonoma e per la rimozione degli acari della polvere. Inoltre, vanta funzioni di autopulente e asciugatura, garantendo prestazioni ottimali in un'ampia gamma di scenari di pulizia.

Comfort: l'A10 Ultra è dotata di assistenza bidirezionale che facilita la spinta e la trazione senza sforzo. Il suo corpo leggero, abbinato a un design ergonomico, garantisce un notevole livello di facilità durante l'uso.

Roborock G20/S8 Pro Ultra autopulente Robot per lavaggio e pulizia: raddoppiare l'efficienza con innovazioni avanzate

Presentiamo il robot di punta per la pulizia e il lavaggio dell'anno, RoboNock G20/S8 Pro Ultra. L'eccezionale unità rivoluziona la pulizia con i suoi aggiornamenti avanzati sia alle funzioni di spazzamento che di lavaggio Con le innovative spazzole a doppia spirale che vantano una potente aspirazione fino a 6000 Pa, la G20 affronta senza sforzo peli e detriti degli animali domestici. Migliorando ulteriormente le sue capacità, il robot è dotato di robot a doppia vibrazione a quattro zone, garantendo un'efficace rimozione delle macchie come mai prima d'ora.

La stazione base G20/S8 Pro Ultra rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto alla precedente iterazione, con significativi miglioramenti in termini di auto-pulizia, asciugatura e approvvigionamento idrico automatico. La stazione base avanzata combina la comodità della pulizia e dell'asciugatura automatica del mop, la raccolta automatica della polvere, il rifornimento automatico dell'acqua e l'erogazione automatica del liquido di pulizia, il tutto integrato in un unico dispositivo.

Rondella ed essiccatore del setaccio molecolare H1: elevare la cura del bucato con prestazioni elevate

Continuando il suo impegno verso l'innovazione e ampliando la sua gamma di prodotti, Roborock presenta un'aggiunta rivoluzionaria alla sua linea. Grazie alla sua innovativa tecnologia proprietaria per l'essiccazione a bassa temperatura del setaccio molecolare, l'azienda ha effettivamente superato le sfide comuni riscontrate nelle lavatrici e asciugatrici tradizionali parziali, come il riassorbimento dell'umidità e i danni alle alte temperature. Con la straordinaria Roborock H1, potete aspettarvi prestazioni paragonabili alle lavatrici e asciugatrici standalone, con l'aggiunta di certificazioni per il lavaggio e l'asciugatura di tessuti delicati come lana e seta.

Roborock H1 è anche progettato per adattarsi a diversi schemi domestici e stili interni. Soddisfacendo le esigenze delle persone che hanno uno stile di vita rapido, la combinazione elimina la necessità di aspettare che i vestiti vengano lavati e appesi ad asciugarsi o posizionati manualmente in un essiccatore.

La tecnologia innovativa potenzia la competitività del mercato.

Secondo il rapporto finanziario di 2022 Roborock, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono aumentati del 10,85% rispetto all'anno precedente. L'aumento degli investimenti ha prodotto risultati straordinari, con Roborock che ha ottenuto 417 brevetti autorizzati sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questi progressi, l'azienda ha ottenuto significativi progressi tecnologici e ha migliorato costantemente le prestazioni dei prodotti. A dimostrazione della loro eccellenza, i prodotti per la pulizia intelligente di Roborock godono dell'immensa popolarità in oltre 100 Paesi e regioni in tutto il mondo, tra cui Europa, Nord America, Giappone e Corea del Sud.

Roborock possiede una profonda comprensione delle esigenze in evoluzione delle famiglie, consentendo una vasta gamma di possibilità negli spazi abitativi domestici. Offrendo una gamma di prodotti tecnologici altamente automatizzati, intelligenti ed efficienti, l'azienda rimane costante nel suo impegno a migliorare costantemente l'esperienza di vita domestica.

