Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 12 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc., la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha fornito soluzioni di inverter a media tensione e a frequenza variabile per l'impianto di desalinizzazione a osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) di Umm Al Quwain). L'impianto, commissionato da SIDEM Veolia, si trova a 20 km a nord della città di Umm Al Quwain, produce 150 milioni di galloni al giorno (MIGD) ed è il più grande progetto di desalinizzazione degli Emirati del Nord.

L'osmosi inversa è una tecnologia a membrana ampiamente utilizzata per la desalinizzazione dell'acqua di mare. Il concetto di base della SWRO consiste nell'utilizzare una membrana semipermeabile che, una volta permeata di acqua, trattiene la maggior parte delle specie chimiche disciolte in essa.

Come parte di un consorzio, SIDEM ha curato la progettazione e il procurement del progetto, mentre il partner cinese Gezhouba Group International Engineering si è occupato della costruzione. L'impianto comprende una presa aperta a mare, la stazione di pompaggio dell'acqua marina, tre unità di pre-trattamento con DAF e DMGF, tre unità di osmosi inversa, l'impianto di trattamento delle acque reflue e i serbatoi di stoccaggio dell'acqua potabile.

"SIDEM ha rinnovato la sua fiducia in Rockwell Automation e ha scelto le nostre soluzioni di inverter a media tensione PowerFlex®6000 per pilotare gli 80 motori principali del processo di trattamento dell'acqua di mare", ha dichiarato Thierry Ballot, Strategic Account Manager di Rockwell Automation.

La gamma di inverter a media tensione Allen-Bradley PowerFlex 6000 offre diverse modalità di controllo, incluso il controllo vettoriale di flusso. Inoltre, gli inverter sono in grado di ridurre i picchi di domanda operando con un fattore di potenza prossimo all'unità per l'intero intervallo di velocità e includono un trasformatore di isolamento a impulsi multipli, completamente integrato, che contribuisce a garantire armoniche ridotte lato linea e un elevato fattore di potenza di ingresso.

L'acqua viene fornita all'Autorità Federale per l'Elettricità e l'Acqua (FEWA) e l'impianto di desalinizzazione è parte integrante della strategia della regione per migliorare l'efficienza della rete idrica nell'ambito della Strategia di Sicurezza Idrica degli EAU 2036. Gli obiettivi generali della strategia sono la riduzione del 21% della domanda totale di risorse idriche, l'aumento dell'indice di produttività dell'acqua a 110 dollari per metro cubo, la riduzione di tre gradi dell'indice di carenza idrica, l'aumento del riutilizzo dell'acqua trattata al 95% e l'incremento della capacità di stoccaggio dell'acqua nazionale a due giorni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047317/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation