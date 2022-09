Rope Inc. inizia il crowdfunding per il rivelatore di incidenti stradali dotato di intelligenza artificiale su Indiegogo

SEONGNAM, Corea del Sud, 8 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Rope Inc. (CEO Jason Cho), una start-up tecnologica innovativa che produce dispositivi per la rilevazione di incidenti stradali con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha annunciato di aver avviato una campagna su Indiegogo, una piattaforma globale di crowdfunding, per il lancio del suo servizio eCall (chiamata di emergenza) sul mercato globale.

Membro del Born2Global Centre (CEO Kim Jong-kap), Rope Inc. è produttore del Baton Plug, un dispositivo che rileva automaticamente gli incidenti stradali inviando avvisi di emergenza.



Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 392.904 persone hanno perso la vita in incidenti stradali lo scorso anno, 35.092 dei quali solo negli Stati Uniti. Tuttavia, è noto che i miglioramenti dei sistemi di soccorso di emergenza riducono in modo significativo i tassi di mortalità e i danni causati dagli incidenti stradali. Google e Apple sono impegnate a sviluppare funzioni che utilizzano i sensori nei propri smartphone e accessori (Apple Watch) per rilevare quando un veicolo si ribalta e inviare automaticamente una richiesta di aiuto. Alcune di queste funzioni vengono già fornite.

Rope Inc., fondata nel 2018, è leader in questo campo. Quando il Baton Plug è installato in un'auto, rileva in modo intelligente un incidente potenzialmente fatale. Se l'avviso non viene disabilitato entro 30 secondi, il dispositivo invierà automaticamente notifiche SMS ai centri di assistenza di emergenza e ai numeri designati (contatti di emergenza). I destinatari delle notifiche riceveranno un avviso e i dati sull'ubicazione dell'incidente, per poter richiedere l'aiuto necessario.

"Tra le varie situazioni che ho vissuto mentre lavoravo come perito di incidenti stradali per oltre 20 anni, il caso più sfortunato è stato quello in cui il conducente ha perso coscienza dopo un incidente notturno ed è deceduto a causa di un'eccessiva perdita di sangue perché non poteva chiedere aiuto e non c'erano testimoni ad aiutarlo", ha sottolineato il fondatore di Rope, Jason Cho. "Dopo tale incidente, mi sono reso conto che sarebbe stato possibile prevenire tali decessi con un sistema di segnalazione automatica degli incidenti. Così ho iniziato a interessarmi ai servizi eCall".

Ha sottolineato: "Dopo aver scoperto che non c'erano prodotti adatti che potessero essere installati nelle numerose auto in circolazione, ho deciso di lanciare una startup".

La maggior parte dei servizi eCall è disponibile solo sulle auto nuove e gli utenti devono pagare il servizio separatamente.

Inoltre è molto difficile, e talvolta impossibile, applicare tali servizi ai veicoli di modelli più obsoleti. Il prodotto di Rope Inc. può essere installato in modo semi-permanente in qualsiasi auto munita di un accendino per sigarette, indipendentemente dal modello o dall'anno.

Jason Cho ha dichiarato: "Molte aziende hanno cercato di implementare i servizi eCall tramite app, utilizzando i sensori già presenti negli iPhone e negli smartphone Android. È facile per questi servizi riconoscere le cadute, ma è molto difficile monitorare i movimenti delle automobili su vari tipi di strade e riconoscere in modo intelligente gli incidenti potenzialmente mortali". Cho ha spiegato che questo è il motivo per cui è necessario un dispositivo separato, e il Baton Plug di Rope Inc. è un dispositivo ottimizzato per assolvere questa funzione. Ha aggiunto: "Sebbene questo servizio non sia in grado di prevenire gli incidenti, può contribuire a salvare vite umane garantendo che le persone ricevano assistenza il più rapidamente possibile in caso di infortunio".

All'inizio di quest'anno, Rope Inc. ha lanciato Baton Plug, il suo prodotto strategico, in Corea del Sud, e sta attualmente conducendo una campagna di crowdfunding su Indiegogo per il lancio globale del prodotto. Durante la campagna su Indiegogo, che si concluderà il 23 settembre, il Baton Plug, che avrà un prezzo di mercato di 119 USD, è disponibile a 54 USD. Sono inoltre disponibili altri sconti per pacchetti pensati per gruppi di amici e familiari.

