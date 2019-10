Rossi S.p.A. partner della meccanica del divertimento

La Sicurezza e l'affidabilità delle applicazioni Rossi S.p.A., da sempre riconosciuta per la qualità e l'eccellenza dei propri prodotti, saranno parte integrante delle attrazioni Crazy Bus, Magic Bikes e Jump Around presenti a Luna Farm. Una gamma di riduttori epicicloidali, serie EP e riduttori ad assi ortogonali, serie G di ultima generazione arricchiti da diverse esecuzioni garantiscono minimi ingombri e prestazioni elevate.

"Siamo orgogliosi di essere da sempre partner del Gruppo Zamperla, insieme condividiamo l'eccellenza dell'industria italiana nel mondo" – sottolinea Giovanni Volpi, Chairman Rossi S.p.A..

Grazie all'esperienza e al know-how acquisito in oltre 60 anni di attività Rossi S.p.A. offre al Cliente un servizio di consulenza completo e personalizzato in ogni fase progettuale, standard qualitativi elevati e incremento di efficienza in ogni fase del processo produttivo.

Le applicazioni realizzate per le attrazioni presso Luna Farm si uniscono alle altre già installate presso altri parchi a livello mondiale, tra cui il Luna Park di Coney Island e Victorian Gardens a Central Park, icone della città di New York.

Luna Farm è il frutto della collaborazione tra Zamperla Group, player mondiale nel settore entertainment da oltre 50 anni, e FICO Eataly World, il parco del cibo più grande del mondo, aperto a Bologna nel novembre del 2017. Il luna park contadino occuperà una superficie coperta di circa 6.500 metri quadrati, nell'area del CAAB – Centro Agroalimentare Bologna dove sorge FICO, ha richiesto investimenti per 11 milioni di euro.

Per maggiori informazioni www.lunafarm.it - www.rossi.com - www.zamperla.com

ROSSI

ROSSI, progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo una gamma completa di riduttori, motoriduttori e motori elettrici nei più svariati settori e applicazioni. Fondata nel 1953, Rossi conta oltre 900 dipendenti (di cui 250 all'estero) e un fatturato consolidato di oltre 145 Mln di Euro nel 2018. Rossi opera nei principali paesi attraverso quindici filiali internazionali e tre stabilimenti di produzione in Italia. Dal 2004 è una società di Habasit Holding, leader mondiale con sede in Svizzera.

rossi.com

