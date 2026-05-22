Ruolo della governance nei processi decisionali per migliorare il livello di responsabilità e trasparenza delle imprese

Il divario nella governance nei processi decisionali esiste da sempre. Con l'avvento degli agenti IA, il problema è diventato così evidente da non poter essere più ignorato.

MELBOURNE, Australia, 22 maggio 2026 /PRNewswire/ -- FlexRule sostiene che la responsabilità, la spiegabilità e la qualità delle decisioni non siano problemi legati all'intelligenza artificiale. Si tratta di problemi di governance che le imprese si trascinano da anni e che non possono più ignorare.

FlexRule, ideatrice del Decision-Centric Approach®, ha invitato oggi i leader aziendali ad affrontare il problema del divario nella governance nei processi decisionali: una lacuna strutturale in materia di responsabilità che interessa le organizzazioni da prima dell'avvento dell'IA e che la rapida diffusione degli agenti IA sta ora portando alla luce.

Il divario esiste da sempre. Le aziende hanno sempre preso decisioni importanti in materia di crediti, reclami, rischi, conformità, operazioni e casi eccezionali, senza mai renderle esplicite, chiare e trasparenti. La logica che determina i risultati risiede nel giudizio individuale, in politiche non sottoposte a controllo della versione e in configurazioni di sistema che non rientrano nella responsabilità di alcun quadro di governance. Quando un risultato è errato, nessuno riesce a capirne il motivo. Quando un'autorità di regolamentazione richiede una spiegazione, non vi sono documenti da produrre in merito alla decisione. Quando la politica cambia, nessuno sa quali siano le decisioni che ne conseguono.

FlexRule definisce questo fenomeno debito decisionale, ovvero l'insieme delle conseguenze derivanti da decisioni che non sono mai state esplicitate, di cui nessuno si è mai assunto la responsabilità e che non sono mai state regolamentate. Proprio come il debito tecnico, crescono in silenzio. E come il debito finanziario, incidono negativamente sul conto economico, poiché le decisioni sono lo strumento che le organizzazioni utilizzano per controllare e allineare i risultati. Uno scarso livello del processo decisionale, la mancanza di spiegabilità e di giustificabilità si ripercuotono negativamente su costi, rischi, conformità e esperienza del cliente.

Il debito era gestibile quando le decisioni venivano prese in tempi ragionevoli. Non è gestibile quando gli agenti di intelligenza artificiale prendono migliaia di decisioni al minuto, in modo autonomo, in ogni reparto dell'azienda. Gli agenti IA non generano un debito decisionale, ma lo ereditano e lo ampliano.

"Il problema della responsabilità, della spiegabilità e della qualità delle decisioni esisteva già molto prima dell'intelligenza artificiale. Le aziende hanno semplicemente imparato a conviverci. Gli agenti IA hanno fatto lievitare tali problemi a un livello che i consigli di amministrazione e le autorità di regolamentazione non sono più in grado di sostenere. L'urgenza è nuova. Il problema, invece, no".

— Arash Aghlara, amministratore delegato di FlexRule

Secondo FlexRule, la governance nei processi decisionali è la disciplina che mira a rendere le decisioni esplicite, ad attribuirle un proprietà, a migliorare la spiegabilità e a favorire il miglioramento continuo in tutte le operazioni manuali, automatizzate e basate sull'IA.

È gestita da una persona che segue una politica, da un motore di regole che esegue una logica o da un agente IA che agisce sulla base di un modello. L'attore cambia in presenza di più attori. Diverso discorso vale per il requisito di governance.

Senza di essa, col passare del tempo si verificherebbero tre tipi di mancanze.

Mancanza di responsabilità: quando un risultato non può essere ricondotto a una decisione e una decisione non può essere ricondotta a una politica, nessuno si assume la responsabilità del risultato.

Mancanza di spiegabilità: quando la logica alla base di una decisione non è accessibile ai clienti, alle autorità di regolamentazione o alla revisione interna, l'organizzazione non è in grado di giustificare le proprie azioni.

Carenza di qualità nei processi decisionali: quando le decisioni non sono coerenti tra i vari team, canali e sistemi, l'organizzazione non segue una strategia. Crea disomogeneità e la definisce operatività.

La piattaforma FlexRule affronta tutti e tre questi aspetti rendendo esplicite le decisioni e la loro logica e gestendole come risorse aziendali: sono soggette a controllo delle versioni, hanno una proprietà definita, sono misurabili e vengono continuamente migliorate in tutte le fasi decisionali, siano esse manuali, automatizzate o basate sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma comprende Decision Asset Management per la catalogazione e il controllo dei modelli decisionali a livello aziendale; strumenti di spiegabilità che generano registrazioni delle decisioni leggibili dall'utente e un ambiente di modellazione no-code basato sullo standard aperto Decision Model and Notation (DMN) con livello di conformità 3, che affida la responsabilità delle decisioni alle funzioni aziendali senza ricorrere a codifiche fisse che mantengono le decisioni implicite e non gestite.

"Tutti governano qualcosa. Ma nessuno governa i risultati. Ecco il divario. E le organizzazioni che stanno attualmente implementando l'intelligenza artificiale si stanno rendendo conto di quanto sia profondo".

— Arash Aghlara, amministratore delegato di FlexRule

La piattaforma di governance nei processi decisionali di FlexRule è ora disponibile.

Le organizzazioni che desiderano valutare il proprio approccio alla governance nei processi decisionali possono trovare ulteriori informazioni all'indirizzo:

https://www.flexrule.com/solutions/decision-governance

Informazioni su FlexRule

Acceleriamo la transizione delle organizzazioni dai modelli tradizionali basati sui dati verso modelli incentrati sul processo decisionale. L'approccio Decision-Centric Approach® consente alle aziende di prendere decisioni aziendali ottimizzate, incentrate sul cliente e sensibili al contesto, considerando le decisioni come elementi fondamentali e gestendole come risorse aziendali.



FlexRule consente alle aziende di gestire, automatizzare e ottimizzare le decisioni relative alle operazioni manuali, automatizzate e basate sull'IA nei settori soggetti a regolamentazione.



Per ulteriori informazioni: https://www.flexrule.com

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