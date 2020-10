s.Oliver implementa Centric PLM™ con grande rapidità e agilità

Fondato nel 1969 s.Oliver Group in pochi decenni è cresciuto trasformandosi in una delle principali aziende del settore della moda in Europa. Nel 2019 ha celebrato il proprio 50esimo anno di attività. L'azienda ha alle proprie dipendenze circa 6.100 dipendenti distribuiti in tutto il mondo. Oltre al brand s.Oliver, il portafoglio dell'azienda include comma, Q/S designed by e Liebeskind Berlin.

Silke Albuquerque-Fuchs, la Technology Manager responsabile per il Process Domain Product, Purchasing & Sourcing di s.Oliver, spiega che era arrivato il momento di implementare un sistema PLM completamente nuovo ed effettuare una transizione dalla loro soluzione legacy, My Collection, implementata circa dieci anni prima. s.Oliver aveva la necessità di implementare un PLM di nuova generazione, e di farlo in tempi molto, molto ristretti.

"Attraverso una serie di workshop virtuali, abbiamo definito per i diversi fornitori una griglia delle attività e, dopo aver stilato la graduatoria ed effettuato una valutazione finale, Centric PLM è risultato essere il sistema perfetto per noi – non solo perché Centric ha sempre ottenuto la miglior quotazione, ma anche perché gli utenti sono rimasti fortemente colpiti nel constatare quanto questo sistema fosse intuitivo, pratico e più moderno di tutti gli altri. Eravamo certi che ci avrebbe consentito di condividere e accedere alle informazioni più rapidamente, grazie a un'interfaccia utente molto più semplice da navigare."

Uno dei requisiti più importanti per s.Oliver era trovare una soluzione PLM che ne supportasse i piani di digitalizzazione al fine di ridurre di quasi la metà le tempistiche di consegna, ma soprattutto di poter disporre di un sistema che permettesse di accelerare la velocità dei designer nella creazione di nuovi modelli, grazie alla possibilità di sfruttare la tecnologia 3D, per abolire i campioni fisici ed eliminare attività di intermediazione dispendiose in termini di tempo.

"Centric PLM ci permetterà di realizzare tutti i nostri piani futuri, soprattutto per quanto concerne il 3D, visto che Centric 3D Connect integra perfettamente la nostra tecnologia esistente con il suo sistema innovativo."

Centric ha avviato i workshop di analisi globale a metà Aprile 2020 e l'intero sistema – incluse tutte le divisioni, modulo, interfaccia, agenzia e 700 utenti, compresi gli uffici di sourcing – sono andati live in Agosto. A causa della pandemia di Covid-19, tutte le riunioni e le attività si sono svolte virtualmente.

"Il nostro Management team è rimasto favorevolmente sorpreso dal fatto che tutto sia avvenuto così in fretta," sostiene Rieke Schneider, Manager Sourcing Operations – Product, Purchase & Merchandise di s.Oliver. "Intratteniamo regolarmente chiamate di supporto con il team di Centric, e gli utenti si sono adattati al sistema in modo estremamente rapido – già dal secondo giorno sembrava che lo avessero usato da sempre! Questo progetto rappresenta decisamente un modello da seguire per i progetti futuri."

s.Oliver si aspetta di riscontrare molti vantaggi sul fronte creativo, tra questi una maggiore produzione e visualizzazione creativa, nonché una diminuzione dei costi e un miglioramento della qualità dei prodotti.

"Ora abbiamo un numero inferiore di progetti cancellati, dato che le modifiche possono essere apportate velocemente in fase di simulazione, e l'intero processo di sviluppo del prodotto è diventato più semplice, più veloce, più accurato e più economico. Con la visualizzazione 3D serve un solo campione per tutta la fase di sviluppo, in quanto i modelli possono essere testati virtualmente prima della produzione, e tutto ciò si traduce in una riduzione dei tempi e dei costi di spedizione."

"Siamo molto lieti di collaborare con s.Oliver alla realizzazione dei suoi obiettivi di trasformazione digitale, come ridurre il time to market e sfruttare appieno il proprio talento creativo," annuncia Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Siamo impazienti di continuare questa entusiasmante collaborazione e di innovare insieme."

