s.Oliver внедряет Centric PLM™ с высокой скоростью и гибкостью

Компания s.Oliver Group была основана в 1969 году. Всего за несколько десятилетий она превратилась в одну из ведущих европейских компаний индустрии моды, отметив свое 50-летие в 2019 году. В компании работают около 6 100 человек по всему миру. Помимо бренда s.Oliver, портфолио компании также включает в себя бренды comma, Q/S designed by и Liebeskind Berlin.

Менеджер по технологиям департамента снабжения и закупок в s.Oliver, Силке Альбукерке-Фукс, объясняет, как компания решила, что пришло время внедрить совершенно новую систему PLM и перейти от прежнего решения My Collection, внедренного почти десять лет назад к более современному. s.Oliver нужно было внедрить PLM нового поколения, но очень и очень быстро.

«С помощью серии виртуальных воркшопов мы ставили разные задачи для разных поставщиков, и после окончательной оценки и расчетов Centric PLM стал для нас идеальным партнером - не только потому, что Centric обогнал конкурентов, когда дело дошло до оценок, но и потому, что пользователи были действительно впечатлены тем, насколько интуитивно понятна, удобна и современна эта система. Мы были уверены, что это позволит нам быстрее обмениваться информацией и получать к ней доступ с помощью пользовательского интерфейса, в котором намного проще ориентироваться».

Одним из наиболее важных требований для s.Oliver было найти PLM-решение, которое могло бы не только поддержать его планы по цифровизации, чтобы сократить время выполнения заказа почти вдвое, но и иметь систему, которая увеличила бы скорость, с которой дизайнеры могут создавать новые модели, используя 3D-технологии для исключения работы с физическими образцами и сокращения времени на посредническую деятельность.

«Решение Centric PLM позволит нам реализовать все наши планы на будущее, особенно когда речь идет о 3D-технологиях, поскольку коннектор Centric 3D Connect органично интегрирует нашу существующую технологию со своей инновационной системой».

Компания Centric начала проводить воркшопы по глобальному анализу в середине апреля 2020 года, и вся система, включая все подразделения, модули, интерфейсы, агентства и все 700 пользователей, включая отделы снабжения, была запущена в эксплуатацию в августе. Из-за пандемии Covid-19 все встречи и мероприятия проходили виртуально.

«Наша команда руководителей впечатлена тем, как быстро все было запущено», - говорит Рике Шнайдер, операционный менеджер отдела снабжения и закупок в s.Oliver. «Мы регулярно получаем поддержку по телефону и обучение от Centric, и пользователи невероятно быстро адаптировались к системе - казалось, они уже привыкли к работе с системой на второй день! Этот проект определенно станет моделью, которой мы будем придерживаться в будущих проектах».

s.Oliver рассчитывает получить много преимуществ в творческой сфере, включая повышение творческой отдачи и визуализации, а также снижение затрат и повышение качества продукта.

«Теперь у нас меньше случаев отмены дизайна, поскольку можно быстро вносить изменения в модели в ходе симуляции, а весь процесс разработки продукта стал проще, быстрее, точнее и дешевле. 3D-визуализация означает, что на всем этапе разработки требуется только один образец, так как образцы можно тестировать виртуально перед производством, а это означает сокращение времени доставки и затрат».

«Мы очень рады работать с s.Oliver и помогать им в достижении целей цифровой трансформации, таких как сокращение времени вывода продукта на рынок и полное использование их творческих способностей», - комментирует Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. «Мы с нетерпением ждем продолжения этого увлекательного партнерства и совместного внедрения инноваций».

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SOURCE Centric Software