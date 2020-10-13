s.Oliver внедряет Centric PLM™ с высокой скоростью и гибкостью
13 окт, 2020, 07:00 BST
Centric Software® и s.Oliver всего за четыре месяца запускают систему с 700 пользователями для обеспечения процесса цифровизации с максимальной эффективностью
КЭМПБЕЛЛ, Калифорния, 13 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Одна из ведущих немецких компаний индустрии моды s.Oliver Group внедрила систему управления жизненным циклом продукта (PLM) от Centric Software, благодаря которой 700 пользователей подключились к системе всего за четыре месяца. Centric Software предоставляет самые инновационные корпоративные решения для компаний из индустрии моды, розничной торговли, обуви, товаров для активного отдыха, предметов роскоши, домашнего декора и потребительских товаров, для достижения стратегических и операционных целей цифровой трансформации.
Компания s.Oliver Group была основана в 1969 году. Всего за несколько десятилетий она превратилась в одну из ведущих европейских компаний индустрии моды, отметив свое 50-летие в 2019 году. В компании работают около 6 100 человек по всему миру. Помимо бренда s.Oliver, портфолио компании также включает в себя бренды comma, Q/S designed by и Liebeskind Berlin.
Менеджер по технологиям департамента снабжения и закупок в s.Oliver, Силке Альбукерке-Фукс, объясняет, как компания решила, что пришло время внедрить совершенно новую систему PLM и перейти от прежнего решения My Collection, внедренного почти десять лет назад к более современному. s.Oliver нужно было внедрить PLM нового поколения, но очень и очень быстро.
«С помощью серии виртуальных воркшопов мы ставили разные задачи для разных поставщиков, и после окончательной оценки и расчетов Centric PLM стал для нас идеальным партнером - не только потому, что Centric обогнал конкурентов, когда дело дошло до оценок, но и потому, что пользователи были действительно впечатлены тем, насколько интуитивно понятна, удобна и современна эта система. Мы были уверены, что это позволит нам быстрее обмениваться информацией и получать к ней доступ с помощью пользовательского интерфейса, в котором намного проще ориентироваться».
Одним из наиболее важных требований для s.Oliver было найти PLM-решение, которое могло бы не только поддержать его планы по цифровизации, чтобы сократить время выполнения заказа почти вдвое, но и иметь систему, которая увеличила бы скорость, с которой дизайнеры могут создавать новые модели, используя 3D-технологии для исключения работы с физическими образцами и сокращения времени на посредническую деятельность.
«Решение Centric PLM позволит нам реализовать все наши планы на будущее, особенно когда речь идет о 3D-технологиях, поскольку коннектор Centric 3D Connect органично интегрирует нашу существующую технологию со своей инновационной системой».
Компания Centric начала проводить воркшопы по глобальному анализу в середине апреля 2020 года, и вся система, включая все подразделения, модули, интерфейсы, агентства и все 700 пользователей, включая отделы снабжения, была запущена в эксплуатацию в августе. Из-за пандемии Covid-19 все встречи и мероприятия проходили виртуально.
«Наша команда руководителей впечатлена тем, как быстро все было запущено», - говорит Рике Шнайдер, операционный менеджер отдела снабжения и закупок в s.Oliver. «Мы регулярно получаем поддержку по телефону и обучение от Centric, и пользователи невероятно быстро адаптировались к системе - казалось, они уже привыкли к работе с системой на второй день! Этот проект определенно станет моделью, которой мы будем придерживаться в будущих проектах».
s.Oliver рассчитывает получить много преимуществ в творческой сфере, включая повышение творческой отдачи и визуализации, а также снижение затрат и повышение качества продукта.
«Теперь у нас меньше случаев отмены дизайна, поскольку можно быстро вносить изменения в модели в ходе симуляции, а весь процесс разработки продукта стал проще, быстрее, точнее и дешевле. 3D-визуализация означает, что на всем этапе разработки требуется только один образец, так как образцы можно тестировать виртуально перед производством, а это означает сокращение времени доставки и затрат».
«Мы очень рады работать с s.Oliver и помогать им в достижении целей цифровой трансформации, таких как сокращение времени вывода продукта на рынок и полное использование их творческих способностей», - комментирует Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. «Мы с нетерпением ждем продолжения этого увлекательного партнерства и совместного внедрения инноваций».
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