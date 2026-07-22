Scritti di Papa Leone XIV verificati da Proudly Human

MELBOURNE, Australia e ROMA, Italia, 22 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Proudly Human ha annunciato oggi che Maps of Hope, una raccolta di discorsi e scritti di Papa Leone XIV sull'istruzione e sull'intelligenza artificiale, è stata verificata come opera realizzata da autore umano e reca il marchio di fiducia ProudlyHuman™.

Nella stessa settimana in cui è stato pubblicato Maps of Hope, Papa Leone XIV ha diffuso Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica, in cui affronta il tema di come l'umanità debba salvaguardare ciò che è tipicamente umano nell'era dell'IA. Il dibattito globale sull'uso a fini positivi dell'intelligenza artificiale è senza dubbio di grande rilevanza, ma il fatto che il Vaticano abbia fatto luce sulla questione mette in evidenza la grandezza del problema.

"L'attenzione del Papa rivolta alla questione dell'IA e della paternità umana dimostra che non si tratta più di un dibattito di nicchia. Definisce il nostro tempo", ha affermato il dottor Alan Finkel, fondatore e presidente esecutivo di Proudly Human ed ex chief scientist australiano. "I benefici e i rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità sono straordinari, ed è per questo che ho creato Proudly Human, la certificazione globale per i contenuti creati dall'uomo."

Il dottor Finkel ha proseguito: "Papa Leone XIV scrive in Magnifica Humanitas sull'importanza del saper discernere quando e a quale scopo l'IA non debba essere utilizzata. È proprio quello lo spazio che Proudly Human si prefigge di proteggere. La certificazione offre ai lettori e al pubblico uno strumento affidabile per accertarsi che un'opera sia il frutto della riflessione e della creatività umana."

Maps of Hope è stato realizzato dall'Australian Catholic University (ACU) in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano. Include una prefazione del cardinale José Tolentino de Mendonça, un'introduzione del professor Zlatko Skrbis dell'ACU e contributi accademici del reverendo Ormond Rush, professore associato dell'ACU, e del professore associato Xavier Symons.

"Viviamo in un'epoca in cui è possibile produrre tantissimi contenuti in pochissimo tempo ed è importante poter stabilire con certezza che un'opera è frutto della riflessione e del giudizio umani", ha affermato il professor Zlatko Skrbis, vice-rettore e presidente dell'Australian Catholic University. "La certificazione Proudly Human affronta la stessa questione che Papa Leone ha posto al centro dei suoi primi insegnamenti: come possiamo proteggere ciò che è tipicamente umano? Come scrive Papa Leone nella Magnifica Humanitas, il compito è quello di insegnare alle persone "quando e a quale scopo [l'IA] non debba essere utilizzata". La certificazione della paternità umana è un modo per sostenere tale discernimento".

La verifica di Maps of Hope è l'ultimo di una serie di annunci da parte di Proudly Human, l'unico ente di certificazione internazionale indipendente, che verifica e certifica contenuti, servizi e prodotti creati dall'uomo.

È possibile scaricare qui l'edizione digitale di Maps of Hope.

Sito web: https://www.proudlyhuman.org/

Substack: https://proudlyhuman.substack.com/

Informazioni su Proudly Human

Proudly Human è l'ente di certificazione internazionale che verifica e certifica contenuti, servizi e prodotti creati dall'uomo. Garantisce che tutti possano esercitare il proprio diritto di scegliere un'opera creata dall'uomo. Analogamente alle certificazioni biologiche o del commercio equo e solidale in altri settori, questo sistema consente alle persone di compiere scelte consapevoli e offre agli autori il riconoscimento che meritano.

Conoscere l'origine dei contenuti che ci propongono è importante. Gli autori sono orgogliosi di ciò che realizzano, le persone desiderano conoscere l'origine dei contenuti offerti e la creatività umana va valorizzata.