SEIDOR CRESCE IN ITALIA CON L'ACQUISIZIONE DI DUE SOCIETÀ TECNOLOGICHE E RAFFORZA LA SUA PRESENZA NELL'EUROPA MERIDIONALE

SEIDOR diventa l'azionista di maggioranza delle società tecnologiche GunPowder ed ECA Consult e incorpora 120 professionisti specializzati in Italia

Con GunPowder, spin-off dell'Università dell'Aquila, ed ECA Consult, SEIDOR rafforza le sue aree tecnologiche Salesforce e soluzioni SAP Business One

L'azienda tecnologica ha ora tre centri operativi in Italia, situati a L'Aquila (Roma), Mordano (Bologna) e Milano, dove dal 2019 ha una divisione specializzata in tecnologie per il settore della formazione

MILAN, 13 aprile 2023 /PRNewswire/ -- SEIDOR, società di consulenza di servizi e soluzioni tecnologiche, continua a crescere nel Sud Europa e, in particolare, nel settore IT italiano, con l'acquisizione di GunPowder ed ECA Consult, due società italiane specializzate in soluzioni tecnologiche. Con entrambe le acquisizioni, SEIDOR aggiunge 120 professionisti alla divisione italiana, con sede a Milano, che la società di consulenza ha lanciato nel 2019.

GunPowder è un'azienda tecnologica specializzata nella trasformazione digitale delle aziende e pioniera nell'utilizzo della tecnologia Salesforce, una delle più complete piattaforme di Customer Experience (CX) basate su cloud. Fondata nel 2016, come spin-off universitario del Dipartimento di Ingegneria, Informatica e Matematica dell'Università dell'Aquila, città dalla quale verrà gestita questa nuova unità SEIDOR. Con l'integrazione in SEIDOR, l'attuale team di GunPowder potrà crescere in progetti internazionali al di fuori dell'Italia e potrà completare il proprio portafoglio con soluzioni e servizi di innovazione, Customer Experience, ERP, cloud o cybersecurity, tra le altre soluzioni.

D'altra parte, ECA Consult è una società italiana specializzata in soluzioni informatiche per le PMI e partner di SAP Business One, che opera dal 1993. In questi due decenni, l'azienda ha proposto soluzioni gestionali integrabili, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. La business unit di SEIDOR risultante sarà gestita da Mordano (Bologna), sede della nuova società acquisita.

In entrambi i casi, grazie alla loro conoscenza e al forte legame con il mercato italiano, le nuove unità di SEIDOR manterranno i rispettivi team di gestione attuali, con l'obiettivo di continuare a operare come motori di innovazione e di supporto alle imprese del Paese. Posizioni che, con questa operazione, saranno rafforzate dall'expertise e dalla capacità di una società di consulenza globale come SEIDOR.

Dichiara Guido Zacchi, CEO di GunPowder "questa acquisizione è una grande opportunità per continuare a crescere, contando su un partner di riferimento nel settore IT come SEIDOR, con un ampio portafoglio di soluzioni e una vasta expertise internazionale".

Enzo Fresolone, CEO e presidente dell'ex ECA Consult, ha dichiarato: "Questa operazione è una grande opportunità per continuare a creare nuove soluzioni per le PMI, con un focus su SAP Business One, per accompagnare i nostri clienti nello sviluppo del loro business che, insieme alla strategia e alla forza globale di SEIDOR, sarà la chiave per rafforzare la nostra crescita congiunta".

Da parte sua, Josep Benito, CEO di SEIDOR, ha sottolineato che "l'integrazione di GunPowder e ECA Consult in Italia, insieme alla presenza diretta che già abbiamo nel Paese, conferma la nostra solida crescita in Italia basata su un portafoglio completo di servizi". Benito ha aggiunto che "grazie alla vasta esperienza dell'azienda e alle due recenti acquisizioni saremo in grado di rafforzare l'assistenza ai nostri clienti in questa regione con soluzioni complementari altamente innovative".

Crescita e diversificazione

SEIDOR ha una presenza diretta in Italia, a partire dal 2019. A questo proposito, va sottolineato che la divisione italiana della società di consulenza, si è specializzata nell'implementazione di soluzioni di e-learning e ha una base installata di 50 clienti, con un focus sul settore della formazione superiore (università e business school), tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università Vita-Salute San Raffaele, l'Università di Venezia Ca'Foscari e l'Università di Verona.

Con le acquisizioni di Gunpowder ed ECA, SEIDOR accelera il processo di diversificazione del proprio portafoglio in Italia per offrire servizi completi in grado di soddisfare le esigenze di grandi aziende e PMI.

Le acquisizioni rappresentano, inoltre, un'opportunità per SEIDOR di sviluppare ulteriormente la sua capillarità geografica nel settore tecnologico, dove ha già una presenza significativa in Europa, in paesi come Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Belgio, consentendole di offrire il suo ampio portafoglio di soluzioni e servizi di innovazione a nuovi clienti e organizzazioni per aiutarli a superare le loro sfide aziendali e raggiungere i loro obiettivi.

SEIDOR

SEIDOR è una società di consulenza tecnologica che offre un portafoglio completo di soluzioni e servizi in materia di innovazione, Customer Experience, ERP, analytics, employee experience, cloud, workplace e cybersecurity. Con un fatturato di 606 milioni di euro nel 2021 e una forza lavoro di oltre 8.000 professionisti altamente qualificati, SEIDOR è presente direttamente in 44 Paesi in Europa, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e Asia. La società di consulenza è partner dei principali leader tecnologici.

