Sempre più proprietari aprono le loro porte ai turisti

Per il Report sul mercato delle seconde case, (WEBLINK) Savills Research ha intervistato 7.800 proprietari di immobili che affittano i propri alloggi su HomeAway in dieci mercati importanti (Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Canada, Francia, Italia, Olanda, Portogallo, Nuova Zelanda e Brasile) insieme a 6.800 turisti, negli stessi paesi, che utilizzano HomeAway come piattaforma per la prenotazione di case vacanza.

Secono lo studio effettuato da Savills, Il 64% dei proprietari di case per le vacanze e il 46% dei turisti dichiarano di porre la massima attenzione alla dotazione di un'accesso internet nella scelta di una casa per le vacanze, anche non ad alta velocità, tanto che, quest'ultimo, si è classificato come il secondo servizio più importante per oltre la metà (54%) di tutti gli intervistati.

Altri fattori considerati essenziali dai proprietari variano in base alla nazionalità. Mentre il 55% dei greci, il 25% dei portoghesi e il 19% degli italiani considerano fondamentale possedere un balcone o una terrazza, per i proprietari americani (47%), un plus importante è l'aria condizionata. Il 30% dei britannici apprezza in modo particolare la piscina, mentre per i francesi (30%) è molto importante il parcheggio privato. Guardando le preferenze dei turisti, invece, i plus importanti che una casa vacanza deve avere sono: il parcheggio, il terrazzo o il balcone e la TV.

Poco meno della metà degli intervistati ha acquistato una seconda casa nel 2019 lo ha fatto anche con l'intenzione di affittarla a breve termine, anziché per il proprio uso esclusivo.

I proprietari che scelgono di affittare la loro seconda casa lo fanno per una serie di motivi, ma i principali sono sicuramente avere una fonte di reddito e coprire dei costi. Pertanto, l'andamento del mercato degli affitti brevi è sempre più tenuto in considerazione da questi ultimi. L'aumento dell'occupazione giornaliera è un chiaro segnale positivo del mercato. In tutti i paesi in cui è stata condotta la ricerca è emerso che un terzo dei proprietari ha avuto la possibilità di aumentare le tariffe dell'affitto della propria casa nell'ultimo anno, mentre un ulteriore 45% ha dichiarato che queste sono rimaste invariate.

HomeAway chi siamo

Esperto globale delle case vacanze, HomeAway® ingloba ad oggi più di 2 milioni di case vacanza uniche e fa parte della famiglia di brand di Expedia Group.

Online su HomeAway, proprietari privati e professionisti immobiliari offrono un'ampia selezione di case vacanze offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di sperimentare esperienze memorabili assieme ad altri numerosi benefit, come più stanze a disposizione dove rilassarsi godendo di maggior privacy a fronte di un minor costo rispetto alle sistemazioni più tradizionali come gli hotel. La società è infatti un punto di riferimento sia per i proprietari privati di case vacanze che per i professionisti immobiliari che desiderano pubblicizzare le loro proprietà e gestirne le prenotazioni online.

About Savills

Savills is a global real estate services provider listed on the London Stock Exchange. Savills operates from over 600 owned and associate offices, employing more than 35,000 people in over 60 countries throughout the Americas, the UK, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East, offering a broad range of specialist advisory, management and transactional services to clients all over the world.

