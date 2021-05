Sentinel Diagnostics lancia due nuovi test sierologici per una rapida valutazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2

MILANO, 4 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Per valutare rapidamente la risposta immunitaria al SARS-CoV-2 di pazienti e di intere comunità, Sentinel Diagnostics – azienda italiana focalizzata da oltre 35 anni sullo sviluppo e sulla produzione di kit diagnostici in vitro per le più avanzate piattaforme di chimica clinica, immunochimica e diagnostica molecolare – annuncia il lancio di due nuovi test per la rilevazione, nel siero umano, degli anticorpi totali (IgA, IgG e IgM) diretti contro le proteine specifiche del SARS-CoV-2: COVID-19 Anti-S1 Total Ab e COVID-19 Anti-NC Total Ab.

Grazie a questi test è possibile identificare gli individui che hanno sviluppato correttamente gli anticorpi dopo l'infezione e/o la vaccinazione, contribuendo a valutare il grado di diffusione del COVID-19 nella popolazione e i risultati delle campagne vaccinali implementate dai vari Paesi.

"La diffusione della pandemia di SARS-CoV-2 e le campagne di vaccinazione attualmente in corso hanno evidenziato la necessità di una rapida valutazione dello stato immunologico degli individui e delle comunità, al fine di capire quali misure adottare per evitare la diffusione dell'infezione, ma anche con l'obiettivo di monitorare la risposta immunitaria sviluppata dopo la vaccinazione - spiega Marco Buonaguidi, Head of Sales and Marketing - Abbiamo sviluppato una nostra nuova soluzione rapida per il monitoraggio continuo dell'epidemia con l'obbiettivo di fornire risultati sempre più immediati e rilevanti a supporto delle decisioni della salute pubblica"

COVID-19 Anti-S1 Total Ab e COVID-19 Anti-NC Total Ab sono test diagnostici in vitro per analisi quantitative e qualitative con metodo immunoturbimetrico e sono in grado di elaborare centinaia di risultati in un'ora e migliaia al giorno, se eseguiti sul nostro analizzatore Sentinel SENTIFIT®270 o su altre piattaforme analitiche automatizzate. Il primo kit rileva gli anticorpi totali diretti contro la proteina Spike RBD S1, mentre il secondo rileva gli anticorpi contro la proteina Nucleocapside (NC).

I nuovi test di Sentinel Diagnostics forniscono i primi risultati in circa 10 minuti. L'uso dei test COVID-19 Anti-S1 Total Ab e COVID-19 Anti-NC Total Ab di Sentinel fornisce informazioni utili a distinguere gli individui vaccinati da quelli naturalmente infetti. I test possono essere eseguiti insieme, sullo stesso campione di siero, oppure separatamente, per meglio adattarsi alle esigenze di laboratorio.

