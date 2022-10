Serie di moduli fotovoltaici LION HJT di RECOM Technologies con potenza in uscita di oltre 700 Wp e durata di vita superiore a 30 anni

Nuovo modulo HJT LION 390 Wp disponibile nei magazzini europei

LANNION, Francia, 24 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e unico produttore europeo di moduli fotovoltaici Bloomberg di categoria 1, lancia il nuovo modulo bifacciale HJT monocristallino a doppio vetro LION 390 Wp. Consentendo di raccogliere più energia, grazie alla tecnologia Heterojunction (HJT), il LION 390Wp promette eccellenti prestazioni in applicazioni solari di piccole e grandi dimensioni a terra o a tetto.

RECOM Technologies LION HJT PV Module Series with power output over 700Wp & life expectancy over 30 years

I moduli della serie Lion con potenza in uscita superiore a 700 Wp sono basati sulla tecnologia Heterojunction (HJT). Il modulo fotovoltaico Heterojunction (HJT) presenta una tecnologia all'avanguardia in quanto garantisce prestazioni elevate e bassa degradazione del modulo fotovoltaico, migliorando sostanzialmente i risultati e la resa nel tempo.

Le celle solari di eterogiunzione combinano due diverse tecnologie in una cella: un wafer di silicio monocristallino sottile circondato da strati di silicio amorfo ultrasottili. Ciò consente di aumentare l'efficienza dei pannelli e di raccogliere più energia facilmente rispetto ai tradizionali pannelli solari in silicio. Con un fattore di bifaccialità fino al 90% (rispetto ai moduli standard del settore al 70%), i moduli Lion ottengono fino al 20% in più di rendimento energetico in condizioni di scarsa luminosità, al mattino, durante le ore serali e con cieli nuvolosi. Grazie alla tecnologia di tipo N, le perdite di potenza sono notevolmente ridotte, senza effetti PID e LID e con un LCOE più basso.

La gamma della serie Lion RECOM Technologies è disponibile a partire da 375 Wp e supera i 700 Wp.

Specifiche del prodotto

Modulo bifacciale HJT monocristallino a doppio vetro

30 anni garanzia del prodotto e garanzia di produzione

Basso coefficiente di temperatura -0,24%/Celsius

>91,25% prestazioni produzione dopo 30 anni

10-35% Guadagno di generazione di potenza

Efficenza del modulo oltre 22,5%

Alta bifaccialità/alto rendimento energetico/bassa degradazione

Nessun LID e PID

Le centrali elettriche di RECOM sono certificate secondo le norme ISO 9001 e 14001 e la serie Lion è completamente certificata secondo le norme IEC61215 e 61730. La serie Lion è certificata anche per resistere ai test di vento estremi [2400 Pascal] e ai carichi di neve [5400 Pascal].

RECOM offre consegne rapide e affidabili garantendo la disponibilità dei prodotti presso i magazzini europei.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni solari di RECOM, visitare https://recom-tech.com. Per richieste di informazioni tecniche e commerciali, inviare un'e-mail all'indirizzo [email protected].

Chi siamo

RECOM Technologies è una società francese di energie rinnovabili con una forte presenza nel settore fotovoltaico globale. RECOM è un produttore di moduli, celle, inverter, sistemi di accumulo ibridi, batterie e caricabatterie per veicoli elettrici (EV), un'azienda innovativa che integra ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione.

RECOM è tra i più importanti produttori di moduli fotovoltaci in Europa, e l'unico a produrre moduli Bloomberg di categoria 1, con una capacità di produzione annua superiore a 1,1 GW e con vendite di oltre 2 GW di moduli solari in 95 Paesi.

Contatto:

E-mail: [email protected]

Telefono: +33255030861

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926394/RECOM_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg

