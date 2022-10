Série Modular LION HJT PV da RECOM Technologies com potência de saída de mais de 700 Wp e expectativa de vida útil superior a 30 anos

Novo módulo HJT LION 390 Wp disponível nos distribuidores europeus

LANNION, França, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A RECOM Technologies, uma empresa líder em energia renovável e o único fabricante europeu de módulos fotovoltaicos presente no relatório Bloomberg Tier 1, lança o novo módulo de vidro duplo monocristalino bifacial HJT LION 390 Wp. Permitindo maior produção de energia, devido à tecnologia de heterojunção (HJT), o LION 390 Wp promete ótimo desempenho em aplicações solares de grande e pequena escala no solo ou no telhado.

Os módulos da série Lion com potência de mais de 700 Wp são baseados na tecnologia de heterojunção (HJT). O módulo fotovoltaico heterojunção (HJT) é uma tecnologia inovadora, uma vez que garante alto desempenho e baixa degradação do módulo fotovoltaico, melhorando substancialmente os resultados e o rendimento ao longo do tempo.

As células solares heterojunção combinam duas tecnologias diferentes em uma célula: um wafer de silício cristalino monofino circundado por camadas de silício amorfo ultrafino. Isso permite o aumento da eficiência dos painéis e mais energia a ser colhida facilmente em comparação com os painéis solares de silício convencionais. Com fator de bifacialidade de até 90% (em comparação com 70% dos módulos padrão do setor), os módulos Lion ganham até 20% mais rendimento de energia, em condições de baixa luz, pela manhã, à noite e com o céu nublado. Devido à tecnologia do tipo N, as perdas de energia são consideravelmente reduzidas e não há efeitos de PID (Potential induced degradation) e de LID (Light induced degradation) o que proporciona menor LCOE (custo nivelado de eletricidade).

A série Lion da RECOM Technologies está disponível a partir de 375 Wp e até acima de 700 Wp.

Especificações do produto

Módulo de vidro duplo mono cristalino bifacial HJT

Garantia do produto de 30 anos e garantia de desempenho

Coeficiente de baixa temperatura -0,24%/Celsius

>91,25% de desempenho de produção após 30 anos

10-35% de ganho de geração de energia

Eficiência do módulo acima de 22,5%

Alta bifacialidade/Alto rendimento de energia/Baixa degradação

Sem LID e sem PID

As usinas de energia da RECOM são certificadas pelos padrões ISO 9001 e 14001 e a série Lion está totalmente certificada pelos padrões IEC61215 e 61730. A série Lion também é certificada para suportar testes extremos de vento [2400 Pascal] e cargas de neve [5400 Pascal).

A RECOM tem condições de fazer entregas rápidas e confiáveis, garantindo a disponibilidade do produto nos depósitos europeus.

Para mais informações sobre as soluções solares da RECOM, acesse https://recom-tech.com. Para consultas técnicas e de vendas, envie um e-mail para [email protected].

Quem somos

A RECOM Technologies é uma empresa francesa de energia renovável com presença notável no setor solar global. A RECOM é um fabricante de módulos, células, inversores, sistemas híbridos de armazenamento, baterias e carregadores de veículos elétricos (VE), uma empresa inovadora que integra P&D, fabricação e distribuição.

A RECOM é uma fabricante líder de módulos fotovoltaicos e o único fabricante europeu listado no Tier 1 do relatório da Bloomberg, tem capacidade de produção anual de mais de 1,1 GW e vendas de mais de 2 GW de módulos solares em 95 países.

Contato:

E-mail: [email protected]

Telefone: +33255030861

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926394/RECOM_Technologies.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg

FONTE RECOM Technologies

