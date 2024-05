Shohei Ohtani firma una partnership globale con il marchio di tè verde di ITO EN "Oi Ocha"

- Pubblicità a tutta pagina in oltre 60 quotidiani in tutto il mondo che celebrano questa nuova partnership con una sincera lettera aperta a Ohtani -

MILANO, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ -- ITO EN, Ltd., il produttore con sede a Tokyo del marchio di bevande al tè verde non zuccherato numero 1 al mondo "Oi Ocha (*)", ha firmato una partnership globale con Shohei Ohtani dei Los Angeles Dodgers, a partire dal 30 aprile 2024.

Il commento di Ohtani: "Sono stato un grande fan di "Oi Ocha" fin dai tempi in Giappone ed è rimasto un compagno importante per me anche nella mia vita in America".

Pubblicità a tutta pagina in oltre 60 quotidiani in tutto il mondo per celebrare la partnership tra Shohei Ohtani e ITO EN, il produttore del tè verde non zuccherato numero 1 al mondo

Ohtani ha bevuto "Oi Ocha" in varie occasioni, dal suo tempo in Giappone alla sua vita attuale a Los Angeles. Insieme alla firma di questa partnership, ITO EN pubblicherà una lettera della società a Shohei Ohtani esprimendogli il proprio sostegno. Poiché mira a diventare una "azienda di tè globale", aumenterà ulteriormente il valore del tè giapponese in tutto il mondo implementando vari progetti in Giappone e all'estero con Shohei Ohtani, che è attivo sulla scena mondiale.

Per i dettagli, visitare: https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

※I commenti di Ohtani sono ora disponibili

Sito informazioni prodotto ITO EN "Oi Ocha": https://www.itoen-europe.com/it/products/oi_ocha.php#oiocha

- Annuncio della partnership Oi Ocha x Shohei Ohtani: Lettera di incoraggiamento dal Giappone a Ohtani a Los Angeles

Per annunciare questa partnership, ITO EN ha pubblicato una lettera diretta a Ohtani, attivo a Los Angeles, con un messaggio di sostegno da parte dell'azienda. La lettera è stata pubblicata in oltre 60 quotidiani in tutto il mondo.

A testimonianza del suo impegno, ITO EN è pronta a consegnare i prodotti della partnership, in qualsiasi quantità, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, all'atleta stesso, ai suoi amici, familiari e collaboratori.

