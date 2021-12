Sichuan, Cina: arrivano i meme in inglese di"Nostro parco nazionale"

Secondo quanto espresso da Su Yang, ricercatore del centro di ricerca dello sviluppo del Consiglio di stato cinese, i parchi nazionali sono ubicati in questi 5 luoghi, perché gli ultimi sono più importanti per il sistema ecologico naturale, più unici per il paesaggio naturale, più essenziali per i beni naturali, più ricchi per la diversità biologica, riflettono inoltre le caratteristiche di protezione ecologica innanzitutto, interesse pubblico popolare, rappresentanza nazionale.

Trascorsi anni di sforzo, si sono ottenuti considerevoli risultati di tutela della diversità biologica in Cina: gli ibis crestati sono incrementati da 7 ad oltre 5.000, gli alci quasi estinti in campo hanno superato 8.000, le antilopi tibetane sono incrementate da meno di 70 mila a 300 mila, mentre i Panda sono aumentati da 1.114 a 1.864. Oggi, lo stabilimento dei parchi nazionali consoliderà ulteriormente i risultati di tutela della diversità ecologica, aiuterà a mantenere al meglio l'originalità e l'integrità del sistema ecologico naturale, realizzando la convivenza armoniosa tra gli uomini e la natura.

Secondo quanto conosciuto, il parco nazionale dei Panda si trova soprattutto nella provincia di Sichuan ed alloggia 1.631 Panda selvatici, 87,50% dell'ammontare del genere in Cina, vanta una area dell'habitat estesa 18.056 kmq per i Panda, 70,08% dell'area totale nazionale. Inoltre, ci sono 116 specie di animali selvatici di protezione chiave nazionale, 35 specie di piante selvatiche di protezione chiave nazionale.

Rispetto alle aree di tutela naturale, la specialità dei parchi nazionali consiste nell"apertura al pubblico", nella possibilità di avvicinarsi alla natura, sperimentare la natura, conoscere la natura e riposare a favore della massa popolare, nell'assunzione di certe funzioni di servizio sociale.

Con la finalità che la massa popolare, per mezzo del modo comunicativo più adatto all'Internet, possa conoscere ulteriormente a tutto campo gli animali selvatici nel parco nazionale dei Panda, Chuan Guan Xin Wen, in qualità di canale principale comunicativo di Sichuan Daily nel settore d'Internet mobile e piattaforma principale per la fusione e lo sviluppo mediali, ha disegnato i meme originali intitolati "Nostro parco nazionale"(bilingue). Per conoscere maggiori animali e piante selvatiche nel parco nazionale di Panda, si prega di accendere a Facebook, Messenger, Instagram per scaricarli e vedere come tali rari animali, piante locali accolgono i visitatori con la"simpatia"!

