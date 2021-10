Smart City Expo Shanghai 2021 darà risalto al ruolo della tecnologia nei servizi alle città

BARCELLONA, Spagna, 4 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Dal 14 al 15 ottobre, lo Shanghai Postal Museum ospiterà una nuova edizione dello Smart City Expo Shanghai (SCES), il principale evento sull'innovazione urbana nel continente asiatico. Con il motto "The Smart is Rising", la seconda edizione dello SCES affronterà l'importanza dell'innovazione tecnologica per migliorare l'edilizia cittadina, fornire vantaggi ai suoi cittadini, condividere opportunità e creare un futuro migliore.