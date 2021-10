A Smart City Expo Shanghai 2021 destacará o papel da tecnologia ao serviço às cidades

Organizada pela Fira de Barcelona e pela INTEX, a Smart City Expo Shanghai irá disponibilizar mais de 20 sessões em torno de quatro blocos temáticos: transformação digital, energia e ambiente, governação e mobilidade inteligente. Estas questões serão analisadas por mais de 70 peritos regionais, académicos e líderes da indústria que partilharão os seus conhecimentos com o objetivo de tornar as cidades mais amigas dos seus habitantes.

Além do congresso, o evento também contará com a participação de empresas locais e internacionais, incluindo empresas no campo da tecnologia, como a Huawei, a China Mobile Limited e a Cloudwalk Technology, que oferecerão as soluções mais avançadas no campo das cidades inteligentes e da inovação urbana.

Durante o segundo dia do evento, serão entregues os Smart City Expo Shanghai Awards, reconhecendo as melhores iniciativas e experiências nos domínios da transformação digital, energia e ambiente, governação e mobilidade inteligente no continente asiático.

O evento também marcará o início da ponte Barcelona-Xangai, uma iniciativa organizada pelo Conselho Municipal de Barcelona em colaboração com o gabinete de relações exteriores do Conselho da cidade de Xangai para comemorar o 20.º aniversário da geminação entre as duas capitais com vários eventos e atividades de diferentes partes interessadas públicas e privadas de ambas as cidades.

A SCES faz parte da estratégia de internacionalização da Smart City Expo World Congress, a principal cimeira internacional sobre cidades inteligentes e soluções urbanas, organizada pela Fira de Barcelona, que irá organizar a sua 11.ª edição, de 16 a 18 de novembro de 2021. Como parte desta estratégia, serão organizados outros eventos em Atlanta (EUA), Buenos Aires (Argentina), Doha (Catar), Curitiba (Brasil) e Quioto (Japão), entre outras.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1651352/Smart_City_Expo_Shanghai_2021.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

