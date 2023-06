SMCP, il principale gruppo francese di moda di lusso accessibile, sceglie Openbravo per rafforzare la propria esperienza di shopping premium

LILLA, Francia, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Openbravo, fornitore globale di una piattaforma di commercio unificato basata su cloud per le catene di vendita al dettaglio, ha annunciato oggi l'implementazione della propria soluzione per i negozi dell'SMCP Group. Quasi 200 negozi in Francia e Paesi Bassi utilizzano già Openbravo per gestire le attività dei quattro marchi del gruppo, numero che dovrebbe arrivare a circa 350 prima dell'estate, inclusi negozi in altri paesi, quali l'Irlanda, che saranno seguiti da tutti gli altri nei mesi successivi all'estate.

SMCP Logo

Per accelerare la strategia commerciale unificata di SMCP e rafforzare ulteriormente la reputazione legata all'esperienza di acquisto premium e ai servizi personalizzati, il gruppo ha scelto Openbravo come unica piattaforma commerciale basata su cloud per i propri quattro marchi, Sandro, Maje, Claudie Pierlot e Fursac, in oltre 1.600 negozi e 46 paesi. La nuova soluzione aiuterà SMCP a raggiungere la gestione centralizzata e la visibilità di tutti i negozi e terminali POS da un unico punto, facilitando inoltre l'implementazione di nuove funzionalità e una più rapida condivisione dell'innovazione tra i marchi.

"Abbiamo scelto Openbravo per via della tecnologia modulare basata su cloud e all'ampia copertura commerciale unificata. Stiamo scommettendo su un'azienda in rapida crescita che ci offre una vera partnership strategica. Data l'attenzione particolare che stiamo dando al futuro, crediamo che la soluzione Openbravo ci darà l'agilità per innovare sia per i nostri clienti che per raggiungere i nostri obiettivi di business ", ha affermato Marie-Caroline Bénézet, Director of Operations and Transformation presso SMCP.

Openbravo permetterà a SMCP di supportare in modo più efficiente una varietà di scenari e opzioni di acquisto. Questi includono servizi commerciali unificati come "ship from store" (spedizioni da negozio), una gestione più flessibile dei prezzi e delle operazioni in negozio, nonché opzioni di pagamento potenziate attraverso il connettore certificato di Openbravo con Adyen. La nuova soluzione consentirà inoltre di migliorare la visibilità e la gestione dell'inventario in negozio durante tutte le operazioni quotidiane e di fine stagione.

Il progetto includerà anche l'integrazione con vari sistemi legacy facilitati dalla ricca API di servizi web di Openbravo.

"Siamo orgogliosi di lavorare con SMCP, un cliente di riferimento nel settore della moda e degli accessori di lusso accessibili, attraverso una solida partnership di co-innovazione che dimostra ancora una volta il nostro valore per questo tipo di rivenditore. È per noi un vero onore poterli accompagnare in questo percorso che porterà vantaggi fondamentali per l'azienda sia per quanto riguarda la crescita che le sfide future di SMCP ", ha dichiarato Marco de Vries, AD di Openbravo.

Informazioni su SMCP

SMCP è leader globale nel mercato del lusso accessibile con quattro marchi parigini esclusivi: Sandro, Maje, Claudie Pierlot e Fursac. Presente in 46 paesi, il gruppo comprende una rete di oltre 1.600 negozi in tutto il mondo e una forte presenza digitale in tutti i propri mercati chiave. Evelyne Chetrite e Judith Milgrom fondarono Sandro e Maje a Parigi, rispettivamente nel 1998 e nel 1984, continuando tutt'ora a offrire un orientamento creativo ai marchi. Claudie Pierlot e Fursac sono stati acquisiti da SMCP rispettivamente nel 2009 e nel 2019. SMCP è quotata nel mercato regolamentato da Euronext Paris.

Per ulteriori informazioni si veda smcp.com.

Informazioni su Openbravo

Sfruttando la propria tecnologia cloud modulare e ad alte prestazioni, Openbravo, azienda del gruppo DL Software, consente alle catene di vendita al dettaglio di accelerare le loro strategie di commercio unificato, offrendo grandi esperienze di acquisto e aumentando l'agilità e l'innovatività delle loro operazioni.

Con clienti internazionali come BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio, che sono presenti in più di 50 paesi, Openbravo conta oggi oltre 10.000 utenti di back office e più di 40.000 punti di contatto, come terminali POS e self-service, chioschi e altro, gestendo oltre 20 miliardi di euro l'anno di operazioni di vendita.

www.openbravo.com

www.dlsoftware.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088736/Openbravo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2089333/SMCP_Logo.jpg

Contatto:

Xavier Places

Direttore Marketing

+34 607 676 568

[email protected]

SOURCE Openbravo