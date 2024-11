Sondaggio Bitget: Cosa influenza le decisioni di investimento nel 2024?

VICTORIA, Seychelles, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha lanciato una nuova campagna con il tema: "Chi sta ancora leggendo i whitepaper?". Questa iniziativa intende stimolare le conversazioni all'interno della community crypto sull'attuale ruolo dei whitepaper nei progetti blockchain e nelle decisioni di investimento.

I dati del sondaggio raccolti da Bitget forniscono indicazioni sull'attuale opinione della community crypto sui whitepaper. Dei 5.923 partecipanti intervistati, ben il 92,28% ha dichiarato di leggere sempre il whitepaper di un progetto prima di fare trading sul relativo token, il che indica che la documentazione tecnica rimane fondamentale per la maggior parte degli utenti. Inoltre, il 99,43% degli intervistati considera ancora necessari i whitepaper, sottolineando la loro costante importanza per determinare la credibilità di un progetto e delinearne i principi fondamentali.

Tuttavia, il sondaggio ha anche rivelato che i Key Opinion Leader (KOL) svolgono un ruolo dominante nell'influenzare le decisioni di trading. Tra i partecipanti che non leggono sempre i whitepaper, l'86,51% si affida alle raccomandazioni dei KOL, mentre solo una piccola percentuale si rivolge agli istituti di ricerca o alle proprie reti di contatti. Ciò evidenzia una tendenza crescente per cui gli approfondimenti guidati dagli influencer iniziano a competere con le valutazioni basate sui whitepaper, riflettendo i cambiamenti più ampi nel modo in cui le informazioni vengono consumate e ritenute affidabili nello spazio delle criptovalute.

La ricerca di Bitget, supportata da sondaggi e consultazioni con gli operatori del settore, rivela una serie di opinioni diverse. Alcuni partecipanti continuano a considerare i whitepaper come essenziali per comprendere gli aspetti fondamentali di un progetto e gli obiettivi a lungo termine. Altri sostengono che l'aumento di nuove metriche di valutazione, come le tendenze del mercato, le prestazioni dei progetti e i team di sviluppo, hanno ridotto la dipendenza dai whitepaper, mentre le applicazioni e i casi d'uso del mondo reale hanno assunto un ruolo centrale.

