Speaser - Lancio della prima app social per lo sport a livello mondiale

UPPSALA, Svezia, 23 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Speaser, la prima app social per lo sport verrà lanciata a livello mondiale il 23 gennaio 2020. Creata per unire i tifosi di tutto il mondo, l'app fornisce le notizie sportive più recenti e permette di chattare e sfidare gli amici sui risultati delle prossime partite.

La start-up svedese Speaser vuole modificare il modo in cui le persone seguono e interagiscono in merito agli eventi sportivi. Hanno creato la prima app che combina un feed dei risultati e delle notizie più recenti sulle partite, di tutte le principali attività sportive in tutto il mondo, scommesse e social media - in modo estremamente accessibile per gli utenti, con un unico obiettivo: parlare di sport in modo più facile.

"Miliardi di persone amano lo sport, e vogliamo aiutare a riunirle", dichiara Fanny Drape, Vice Presidente di Speaser.

L'app verrà lanciata su scala mondiale il 23 gennaio ed è disponibile in 24 lingue diverse, su iOS e Android. L'app è gratis da scaricare e da usare.

Non è un'app di scommesse

Lo sport deve essere divertimento e di sfida. Se da un lato le scommesse possono avere effetti devastanti, Speaser mantiene la parte divertente - la sfida - e vi permette di decidere se il vincitore dovrebbe ricevere qualcosa di più rispetto all'onore e alla gloria della vittoria. Forse una tazza di caffè?

Speaser offre il divertimento di un'app di scommesse, ma ne ha eliminato gli svantaggi.

"Molte persone non possono fare scommesse con denaro", racconta Fanny Drape, e continua dicendo: "e ci sono dei paesi in cui scommettere - nel modo tradizionale - è illegale; ecco, questa app è per loro un'alternativa divertente".

Come funziona

Prima di una partita gli utenti prevedono l'esito e sfidano gli avversari decidendo - eventualmente - la posta in gioco. I risultati vengono inviati sotto forma di "percentuale di successo", e gli utenti possono confrontare i risultati all'elenco dei punteggi elevati o al "wall of fame" dell'app. La percentuale di successo è basata sui risultati di tutte le vostre sfide e può essere migliorata col passare del tempo.

Mentre seguono la partita, gli utenti possono usare l'app per chattare con amici, ricevere le notizie più recenti e avere una panoramica dei punteggi in tempo reale, oltre a tabelle e statistiche. Il tutto in una sola app.

