Speaser - lançamento do primeiro aplicativo de esportes sociais do mundo

O Speaser, o primeiro aplicativo de esportes sociais do mundo, será lançado globalmente no dia 23 de janeiro de 2020 . Criado para unir fãs do esporte no mundo todo, o aplicativo disponibiliza as últimas notícias sobre esportes e permite que os usuários conversem e desafiem os amigos sobre o resultado dos próximos jogos

UPPSALA, Suécia, 23 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A startup sueca Speaser quer mudar a maneira como as pessoas seguem e interagem entre si em relação a eventos esportivos. Por isso, criou o primeiro aplicativo que combina um feed dos últimos resultados de jogos nos principais esportes do mundo, apostas amigáveis e mídias sociais, facilitando a conversa sobre esporte.

"Bilhões de pessoas adoram esportes e queremos ajudar a uni-los", diz Fanny Drape, vice-presidente do Speaser.

O aplicativo gratuito será lançado globalmente no dia 23 de janeiro e estará disponível em 24 idiomas, para iOS e Android.

Não se trata de um aplicativo de apostas

O esporte deve ser divertido, além de desafiante. Enquanto as apostas tradicionais podem ter seus efeitos prejudiciais, Speaser mantém a parte divertida das apostas – o desafio – e permite que o usuário decida se o vencedor deve receber mais do que a honra e a glória de vencer. Talvez uma xícara de café?

O Speaser tem a empolgação de um aplicativo de apostas, mas eliminou suas desvantagens.

"Muitas pessoas não podem ou não fazem apostas envolvendo dinheiro, e há países onde as apostas tradicionais são ilegais. Essa será uma alternativa divertida para elas", diz Fanny Drape.

Como funciona

Antes de um jogo, os usuários preveem o resultado, desafiam os oponentes e decidem o que está em jogo, se houver algo. Os resultados são enviados aos chamados índices de acerto, para que os usuários possam compará-los com a lista de recordes ou o muro da fama do aplicativo. Os índices de acerto são baseados nos resultados de todos os seus desafios, podendo ser aprimoradas com o tempo.

Enquanto seguem o jogo, os usuários podem usar o aplicativo para conversar com amigos, ver as últimas notícias e também ter uma visão geral de placares ao vivo, gráficos e estatísticas. Tudo em um só aplicativo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077505/Speaser_Logo.jpg

Para obter mais informações:



Per Drape, diretor executivo

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14



FONTE Speaser

Related Links

https://www.speaser.com



SOURCE Speaser