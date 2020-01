Squire Patton Boggs debutta a Milano

La 45-ima sede globale rappresenta l'ambizione di sviluppare uno Studio italiano in grado di fornire un'intera gamma di servizi legali e consolidare le strategie di espansione in Africa

MILANO, 23 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Squire Patton Boggs, uno dei più grandi studi legali al mondo, aprirà un ufficio a Milano. Si tratta della 15-ima sede in Europa e della 45-ima in tutto il mondo, con un team multidisciplinare.

Galileo Pozzoli, Daniela Sabelli, Ian Tully e Fabrizio Vismara entreranno a far parte del team in qualità di partner. I Professionisti si sono distinti per le loro notevoli credenziali in materia di contenzioni internazionali e corporate, con un focus particolare in ambito energetico, e in rappresentanza di paesi africani in procedimenti di arbitrato internazionale di primo piano.

"Il nostro scopo è fornire ai clienti consulenza altamente specialistica ovunque sia localizzata la loro attività. Il lancio di un ufficio nella terza economia più sviluppata dell'Eurozona rappresenta per noi un altro importante passaggio nella nostra espansione globale", ha affermato Mark Ruehlmann, Presidente e Amministratore delegato globale di Squire Patton Boggs. "Lavoriamo già per numerose aziende italiane e altre entità che operano sul mercato. Questo team porterà il nostro studio a livelli ancora più alti."

"Si tratta di un'opportunità unica di inserire all'interno del nostro studio un team di professionisti leader sul mercato, accrescendo ulteriormente il nostro lavoro, storicamente rilevante, per entità statali in procedimenti di arbitrato di primo piano, nonché in questioni in materia di politica energetica", ha affermato Steve Mahon, Global Managing Partner per clienti e strategia di Squire Patton Boggs.

Il team proviene dallo studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, dove Galileo Pozzoli ha svolto la funzione di Managing Partner per l'Italia dal 2010 ed è stato membro del comitato di gestione europeo dello studio.

"Più conoscevamo lo studio, la sua notevole diffusione globale e la sua cultura di collaborazione, più questo passaggio si dimostrava di grande valore per noi e i nostri clienti", ha affermato Pozzoli. "Si tratta di un'opportunità incredibile di guidare un team italiano di professionisti affermati sul mercato all'interno di una Law Firm internazionale fortemente integrata, con l'obiettivo di espandere la già nota attività in Africa."

In Squire Patton Boggs, Galileo Pozzoli ricoprirà il ruolo di Managing Partner dell'ufficio di Milano, con il compito di espandere lo studio italiano. Lavorerà inoltre a stretto contatto con Peter Stewart, che è entrato di recente a far parte dello studio di Londra, per coordinare il lavoro relativo allo sviluppo dell'attività dello studio in Africa.

Mahon ha commentato: "Galileo è una persona che gode di grande stima e ottime relazioni, con un notevole track record anche in considerazione della sua abilità nello sviluppare team di grande talento. Avrà un ruolo importante in relazione al nostro lavoro di espansione sia in Italia che in Africa."

Informazioni sul team:

Galileo Pozzoli è specializzato nel settore energetico, inclusa la gestione di arbitrati internazionali, con particolari competenze nei settori di gas e petrolio. Lavora per numerose società petrolifere nazionali, nonché governi ed entità statali in numerosi paesi tra cui Nigeria, Tanzania, Gabon, Ruanda, Kenya, Kazakistan, Uganda, Mozambico, Libia e Zambia. La sua esperienza in materia energetica comprende la predisposizione e la negoziazione di transazioni internazionali, inclusa la negoziazione e la definizione di bozze di accordi di ripartizione della produzione, accordi operativi comuni, contratti di manutenzione e contratti per il trasporto e la distribuzione di petrolio e gas. Galileo è stato insignito del premio Top Legal di Avvocato dell'anno in Italia per il suo lavoro sugli Arbitrati per il 2018.

Daniela Sabelli è partner del dipartimento corporate con un focus particolare nei settori regolamentati, inclusi quelli relativi a energia, infrastrutture e life science. Riconosciuta quale uno dei legali italiani di punta nel settore energetico (incluse le energie rinnovabili), è consulente di autorità governative, produttori energetici e istituzioni finanziarie in relazione a un'ampia varietà di transazioni, vertenze e progetti. È inoltre nota per la sua notevole esperienza nelle questioni che riguardano l'Africa, inclusi Nord Africa e Maghreb. Tiene spesso conferenze e seminari sul diritto societario italiano, nonché sul diritto in materia di energia e diritto ambientale, e lezioni presso istituti di formazione post-laurea. Daniela Sabelli vanta una vasta esperienza in fusioni e acquisizioni, transazioni internazionali e accordi di joint-venture. Offre consulenza in materia di diritto societario, commerciale e regolamentare a clienti nazionali e internazionali in un'ampia varietà di settori industriali.

Ian Tully vanta una doppia qualifica in Italia e nel Regno Unito e con un focus particolare in operazioni di fusione e acquisizione internazionali e finanza aziendale, competenze per le quali è presente in Chambers Global. Tully vanta in particolare esperienza nel Regno Unito e in Italia, dove ha svolto consulenza per numerose società in relazione a molte transazioni trans-europee. Molte delle operazioni di fusione e acquisizione gestite da Tully riguardano i settori farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario. È inoltre coinvolto in larga misura nel settore energetico. Ha assistito un'ampia gamma di società nelle joint-venture; acquisto di azioni e asset e transazioni; ristrutturazioni aziendali; transazioni di raccolta di capitale di debito e capitale azionario; problematiche di governance aziendale; accordi di partnership; contratti di licenza e vendita; contratti di assistenza tecnica; contratti di ricerca e sviluppo; contratti di produzione in licenza e fornitura prodotti; contratti di agenzia e distribuzione.

Fabrizio Vismara è un partner in possesso di notevole esperienza in materia societaria, fiscale e nella gestione di contenziosi, assistendo clienti italiani e internazionali su questioni di natura fiscale e commerciale. La sua attività professionale è incentrata su operazioni internazionali di fusione e acquisizione, anche in rappresentanza di fondi e investitori strategici, nelle transazioni di private equity, ristrutturazioni aziendali e investimenti esteri, nonché in materia di antitrust. Vismara lavora presta la sua assistenza altresì in relazione alla tassazione di società estere controllate, problematiche relative ai prezzi di trasferimento e questioni governate da trattati fiscali internazionali dei quali l'Italia è parte. La sua attività include vertenze in materia fiscale e antitrust, in rappresentanza di clienti italiani e stranieri, società multinazionali e banche in interazione con l'amministrazione pubblica in materia fiscale e in relazione agli obblighi ad essa pertinenti. Inoltre svolge consulenza sulla tassazione degli strumenti finanziari, l'applicazione delle normative valutarie, gli accordi di doppia tassazione e la legislazione sull'IVA e in materia doganale dell'UE. Vismara è professore di Diritto internazionale presso l'Università dell'Insubria.

Informazioni su Squire Patton Boggs:

Riconosciuta quale uno degli studi legali maggiormente integrati al mondo, Squire Patton Boggs è in grado di offrire ai propri clienti un notevole valore aggiunto per le problematiche che prevedono il coinvolgimento contemporaneo di questioni di carattere legale, aziendale e governativo. Con oltre 1500 legali in 20 paesi, lo studio offre servizi legali mirati all'attività commerciale e relazioni sul campo di incredibile valore per un'ampia gamma di clienti in Nord America, Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e America Latina. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web Squire Patton Boggs http://www.squirepattonboggs.com/

