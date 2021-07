STL acquisisce Clearcomm, società di integrazione di rete con sede nel Regno Unito

- Globalizzazione dell'attività di integrazione di rete di STL, con una forza locale nel Regno Unito e in Europa

- Integrazione delle capacità di interconnessione dei Data Centre in Europa con FTTx e integrazione di rete creando una proposta end-to-end unica

BRESCIA, Italia, 23 luglio 2021 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), integratore leader del settore delle reti digitali, ha annunciato oggi l'acquisizione di Clearcomm Group Ltd, società di integrazione di rete con sede nel Regno Unito.

In qualità di creatori di rete in tutto il mondo che implementano reti su larga scala per i casi di utilizzo 5G, FTTx e nelle zone rurali, STL ha migliorato le proprie soluzioni di integrazione di rete e sistemi end-to-end in tutto il mondo. Nell'ambito di questa strategia globale, STL acquisisce Clearcomm Group, con sede nel Regno Unito, per migliorare la presenza delle sue soluzioni di integrazione di rete in tutto il Regno Unito e in Europa.

Clearcomm è un'azienda privata che fornisce soluzioni e capacità di integrazione di rete end-to-end nel Regno Unito. Clearcomm ha relazioni di lunga data con clienti di prim'ordine nel Regno Unito, con oltre un decennio di esperienza. Ha generato una crescita redditizia con ricavi dell'ordine di 20 milioni di GBP e tassi di crescita superiori al 25% negli ultimi 3 anni. Clearcomm ha raggiunto questo obiettivo sviluppando un eccellente modello di fornitura per progetti di integrazione di rete FTTx su larga scala. Queste specializzazioni completano l'attuale leadership di STL nella Connettività Ottica e nelle soluzioni di integrazione dei Data Centre per creare una proposta di valore differenziata per la creazione di reti digitali di nuova generazione su scala nazionale, abilitate al cloud.

L'operazione è strutturata in modo da acquisire il 100% del capitale sociale in 2 tranche. La prima tranche comporta l'acquisizione dell'80% del capitale azionario che avverrà immediatamente (a condizioni consuete prima della chiusura) e si basa su un valore aziendale di 15,5 milioni di GBP. La restante partecipazione del 20% sarà acquisita nel 2023.

Commentando questo sviluppo, Stuart Evans e Richard Breffitt, Managing Director di Clearcomm Group hanno commentato: "STL ha una visione globale per consentire la trasformazione digitale e ha avviato un entusiasmante percorso di crescita. Noi di Clearcomm non vediamo l'ora di aggiungere valore alla nostra specializzazione nell'integrazione di rete e di essere parte integrante di questa storia di crescita".

Dando il benvenuto a Clearcomm, il Dott. Anand Agarwal, CEO del Gruppo STL, ha dichiarato: "Con l'incremento degli investimenti nelle infrastrutture digitali in tutto il mondo, STL sta globalizzando le sue soluzioni di integrazione dei sistemi per contribuire a costruire queste reti avanzate. Con l'aggiunta delle competenze di integrazione di rete di Clearcomm alle capacità di connettività ottica e data centre di STL, siamo in una posizione unica per aiutare i nostri clienti a fornire le reti digitali più avanzate e ad alto fibraggio".

Informazioni su STL - Sterlite Technologies Ltd

STL è un integratore leader del settore di reti digitali.

Le nostre soluzioni di rete digitale completamente pronte per il 5G aiutano le telecomunicazioni, le aziende cloud, le reti di cittadini e le grandi imprese a offrire esperienze migliori ai loro clienti. STL fornisce soluzioni end-to-end integrate 5G che vanno da cablate a wireless, dalla progettazione all'implementazione e dalla connettività al calcolo. Le nostre capacità principali consistono nell'interconnessione ottica, nelle soluzioni di accesso virtualizzato, nel software di rete e nell'integrazione dei sistemi.

Crediamo nell'utilizzo della tecnologia per creare un mondo con esperienze connesse di nuova generazione che trasformano la vita quotidiana. Con un portafoglio di 582 brevetti globali di al nostro attivo, svolgiamo la ricerca fondamentale nelle applicazioni di rete di nuova generazione presso i nostri centri di eccellenza. STL vanta una forte presenza globale con stabilimenti di produzione di nuova generazione di preformati ottici, fibre, cavi e subsistemi di interconnessioni in India, Italia, Cina e Brasile, oltre a due centri per lo sviluppo di software in l'India e uno per la progettazione di data centre nel Regno Unito.

stl.tech |Twitter | LinkedIn | YouTube

www.stl.tech

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)