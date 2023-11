STL punta sul settore della connettività ottica e nomina due leader del settore

- David De Craemer sarà il responsabile commerciale delle attività per la connettività ottica

MUMBAI, India, LONDRA e COLUMBIA, S.C., 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- STL _ [NSE: STLTECH], leader nelle soluzioni ottiche e digitali, oggi ha annunciato il suo buon posizionamento per rispondere alla domanda di prodotti per la connettività ottica, con la nomina di alti dirigenti del settore a supporto delle ambizioni di crescita dell'azienda.

Tomasz Bednarczyk, Global R&D Head, Optical Connectivity Business, STL David De Creaemer, Business Head, Optical Connectivity Business, STL

Forte di un'esperienza più che trentennale nelle tecnologie ottiche, STL è tra i pochissimi player a disporre di capacità complete per l'intera catena di valore del settore, come preforma, fibra di vetro, cavi e soluzioni per la connettività ottica. Nel 2020 ha rilevato l'italiana Optotec, integrandone totalmente i prodotti per la connettività ottica e le capacità di ingegneria progettuale nelle proprie attività del settore. Ora STL crea soluzioni di connettività personalizzate e scalabili per semplificare le installazioni sul campo e velocizzare il processo di implementazione della fibra.

Il mercato totale disponibile per la connettività ottica vale approssimativamente 10 miliardi di dollari USA, ma sono numerosi i problemi correlati all'installazione, tra cui la personalizzazione delle soluzioni in base alle esigenze regionali, la velocità dello sviluppo prodotti e il time to market. STL è ben posizionata per rispondere a queste sfide grazie ai suoi consolidati centri di progettazione e innovazione, in cui operano i migliori talenti di India, Nordamerica ed Europa. Le soluzioni dell'azienda hanno riscosso un enorme successo presso i migliori fornitori di servizi di questi mercati. Per consolidare ulteriormente la propria posizione, STL ha nominato due professionisti a ruoli dirigenziali strategici: David De Craemer, in qualità di responsabile commerciale, e Tomasz Bednarczyk, responsabile R&D globale, sempre per le operazioni legate alla connettività ottica.

David De Craemer apporta oltre 25 anni di esperienza nel settore, maturati presso aziende del calibro di TE Connectivity e CommScope. Illustrando la propria visione su STL, David ha commentato: "Questa opportunità è entusiasmante e sono pronto a sfruttare i miei punti di forza e capacità per contribuire a creare una crescita sostenibile per l'azienda e a generare un valore superiore per i nostri clienti".

Tomasz Bednarczyk ha collaborato con Corning per 18 anni in diversi ambiti, come R&D, Finanza e PLM. Estremamente soddisfatto dell'attuale nomina, Tomasz ha commentato: "Ho il privilegio di dirigere un team agile, motivato e orientato al cliente, che si impegna senza sosta per fornire ai clienti la miglior tecnologia del settore. Ci impegniamo a investire nel processo di innovazione mantenendo al contempo la sostenibilità ambientale come massima priorità".

Paul Atkinson, CEO della divisione Optical Networking di STL, ha porto un caloroso benvenuto a David e Tomasz, riconoscendone la preziosa competenza ed esperienza. Ha affermato: "Il loro arrivo ottimizzerà sicuramente le nostre operazioni dedicate alla connettività, promuovendo innovazione e crescita e generando un impatto per i clienti".

Secondo STL, le nuove nomine rafforzeranno ulteriormente il team dirigenziale, formato da Binod Balachandran, Sam Leeman e Ryan Chappell, e porteranno l'azienda sul podio dei tre massimi player globali delle soluzioni ottiche.

