STL sostiene le ambizioni digitali del Regno Unito e dell'Europa con ordini per un valore di ~ 290 milioni di euro nell'anno fiscale 23

MILANO, 19 maggio 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], azienda leader nelle soluzioni ottiche e digitali, ha condiviso oggi i progressi e i risultati ottenuti nei mercati di riferimento del Regno Unito e dell'Europa, oltre ai risultati annuali dell'anno fiscale 23. Nel Regno Unito e in Europa, l'azienda ha sostenuto abilmente le ambizioni della regione in materia di banda larga e ha chiuso l'anno finanziario con ordini per un valore di circa 290 milioni di euro.

STL's FY23 at a glance

STL soddisfa le esigenze dei suoi clienti in materia di costruzione di sistemi ottici e di rete con innovazioni progettuali e tempi di consegna più brevi grazie ai suoi impianti di produzione di cavi ottici e di connettività in Italia.

L'anno scorso STL ha rafforzato il rapporto coi suoi clienti storici nel Regno Unito e ha stretto una partnership con 20 nuovi clienti in Portogallo, Svizzera, Croazia, Grecia, Polonia, Slovenia e Norvegia. Un accordo su larga scala è quello con un fornitore di banda larga di nuova generazione per la fornitura di servizi integrati di distribuzione della rete nel Regno Unito. Un'altra partnership multimilionaria è quella con un fornitore di servizi leader in Europa per collegare 15 milioni di abitazioni con le soluzioni di connettività ottica appositamente adattate e co-sviluppate da STL. Recentemente, l'azienda si è anche aggiudicata il suo primo ordine di soluzioni di connettività ottica per centri dati in Francia. Alla base di questo risultato c'è l'esperienza di STL nella ricerca e sviluppo e nell'ingegneria applicativa, che consente a STL di progettare soluzioni adatte alla regione. Ecco alcuni esempi:

Cavi leggeri a caduta in plastica rinforzata corazzata (ARP) - con resistenza allo schiacciamento fino a 5000 Newton.

- con resistenza allo schiacciamento fino a 5000 Newton. Cavi All-Dielectric Self Supporting (ADSS) - cavi ad alta resistenza e resistenti al calore

- ad alta resistenza e resistenti al calore Microcavi – diametro ridotto con densità fino a 4X

– diametro ridotto con densità fino a 4X Microcavi da interno – Conformi al regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR)

Conformi al regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR) Grado di protezione IP68 Opto-CRS – Involucri robusti per giunzioni in fibra ottica e sistemi di porte e connettori per cavi di discesa

Parlando dei progressi compiuti nella regione, Paul Atkinson, AD – Optical Networking Business, STL, ha dichiarato: "Il nostro percorso per diventare un partner preferito nell'abilitare infrastrutture avanzate in fibra ottica in tutto il Regno Unito e in Europa è stato soddisfacente. Ci impegniamo a fondo con le società di telecomunicazioni per co-creare soluzioni pronte per il futuro e sostenibili. Le nostre soluzioni sono specificamente progettate per il contesto europeo e contribuiranno a rendere l'Europa più flessibile in termini di velocità e di scala ".

A livello complessivo, STL ha registrato un fatturato record di 829 milioni di euro, con una crescita del 27% rispetto all'anno precedente e un'impressionante crescita del 29% e del 51% rispettivamente dell'EBITDA e del PAT.* L'anno scorso STL ha condiviso la sua volontà strategica di promuovere una crescita mirata e l'ha portata avanti con una concreta esecuzione delle priorità delineate, col risultato di un'attività finanziariamente solida. Ciò si riflette nella performance dell'intero anno e del trimestre su trimestre dell'anno fiscale 23.

STL – Dati finanziari principali:

Dati finanziari* Milioni di euro anno 22 anno 23 Crescita Fatturato 650 829 27 % EBITDA 87 111 29 % PAT 19 29 51 %

*tutti i dati finanziari si riferiscono alle attività continuative

Commentando le prestazioni annuali dell'azienda, Ankit Agarwal, Direttore generale di STL, ha dichiarato: "Lo scorso anno abbiamo concentrato la nostra attenzione e stabilito il percorso per essere tra le 3 principali aziende del settore ottico. Sono lieto di constatare che la nostra strategia mirata abbia prodotto ottimi risultati per l'azienda. Il settore continua a mostrare una crescita significativa a lungo termine e siamo entusiasti di collaborare alla creazione di soluzioni efficaci con i nostri clienti. Riteniamo che, in futuro, la nostra forte leadership, l'attenzione al cliente, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità saranno le pietre miliari del nostro successo".

Informazioni su STL – Sterlite Technologies Ltd:

STL è un'azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni ottiche e digitali che fornisce offerte avanzate per la realizzazione di reti 5G, rurali, FTTx, aziendali e di data center. Per saperne di più, ci contatti su, stl.tech | Twitter | Linkedin| | YouTube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2079200/STL_FY23.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd - STL