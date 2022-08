Studenti stranieri si recano a Taian Shandong e sperimentano la vivacità della Cina

TAI'AN, Cina, 19 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, gli studenti stranieri della Sierra Leone, del Bangladesh e di altri Paesi sono entrati a Tai'an, città industriale dei big data culturali internazionali (Taishan) nella provincia di Shandong, per sperimentare l'integrazione dei big data e dei settori culturali tradizionali e percepire la trasformazione creativa e lo sviluppo innovativo dell'eccellente cultura tradizionale cinese.

image

Basandosi sulla cultura Taishan, la città industriale dei big data culturali internazionali (Taishan) riunisce diverse risorse dell'eccellente cultura tradizionale cinese, integra gli elementi culturali della nuova era e crea un ciclo chiuso dell'intera catena industriale nei settori dei dati, della ricerca scientifica, della consulenza, del trading, dell'imprenditoria di massa e dell'innovazione, nonché degli investimenti. Ciò che gli studenti stranieri hanno visitato questa volta è la Pioneer Area della città industriale, suddivisa in aree espositive culturali e in aree industriali come la storia delle immagini, il corridoio artistico "la potenza dei caratteri cinesi", "lo spazio esperienziale dell'integrazione dei caratteri cinesi", il muro delle installazioni artistiche e l'"Expo digitale, culturale e creativa". In queste aree, patrimoni culturali come affreschi, calligrafia e pittura, tessuti di seta, sculture e opere d'arte sono integrati in sale esperienziali con immagini olografiche, in modo che gli studenti stranieri possano soffermarsi al loro interno, scoprire e interagire da molteplici prospettive e dimensioni.

Nel corridoio artistico "la potenza dei caratteri cinesi", gli studenti stranieri sperimentano la cultura dell'apprendimento dei caratteri cinesi, comprendono l'evoluzione di questi caratteri e percepiscono i cambiamenti e la storia dello sviluppo dell'archiviazione dei dati, dai tempi antichi al presente, grazie allo schermo tattile. Durante la proiezione olografica, gli studenti stranieri hanno sperimentato il fascino della proiezione olografica e hanno percepito il magico effetto dell'animazione.

"Questa scena di proiezione olografica è diversa dai luoghi che abbiamo visitato in passato. Attraverso la tecnologia digitale, riesco a vedere lo sviluppo della Cina e a comprendere la cultura cinese. È fantastico e sorprendente". Ad Ali della Sierra Leone queste proiezioni olografiche piacciono molto. Lui e altri studenti stranieri hanno preso il cellulare per scattare foto ricordo.

Gli studenti stranieri hanno anche cambiato i loro costumi Hanfu e Tang, hanno seguito gli insegnanti per imparare l'arte del tè e hanno degustato il tè della figlia di Taishan preparato da loro stessi. Oltre a degustare il tè, abbiamo anche sperimentato la bellezza degli strumenti musicali cinesi classici, cosicché gli studenti stranieri presenti possano comprendere il fascino della cultura tradizionale cinese.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881591/image.jpg

SOURCE Ufficio informazioni del governo popolare della municipalità di Tai'an