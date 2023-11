Sulla scia della votazione che ha proclamato il suo whisky il più ammirato al mondo, Michter's mette in commercio il suo raro bourbon invecchiato 25 anni

LOUISVILLE, Kentucky, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 31 ottobre 2023 la rivista britannica Drinks International ha pubblicato l'elenco annuale dei 50 whisky più ammirati al mondo, basato sulla votazione di un gruppo di esperti indipendenti di questa bevanda alcolica (scrittori, formatori, proprietari di bar e altri specialisti non affiliati ad alcun brand) da oltre 20 Paesi. Per la prima volta un whisky statunitense, Michter's, si è piazzato al primo posto come il whisky più ammirato al mondo. Michter's sta celebrando questo straordinario riconoscimento mettendo in commercio a dicembre uno dei suoi prodotti più rari: Old Kentucky Straight Bourbon invecchiato 25 anni.

On The Heels of Being Voted The World’s Most Admired Whiskey, Michter’s Releases Its Rare 25 Year Bourbon

"Questa offerta commemora un momento veramente speciale per noi", ha commentato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. "L'ultima volta che abbiamo proposto un bourbon invecchiato 25 anni è stato nel 2020".

Le botti in cui viene invecchiato il bourbon di 25 anni di Michter's vengono selezionate personalmente da Dan McKee e Andrea Wilson, rispettivamente Maestro distillatore e Maestra di maturazione presso Michter's. Ha osservato Wilson: "Questo Kentucky Straight Bourbon invecchiato 25 anni di imminente uscita offre un'esperienza di gusto straordinaria senza il carattere di un whisky di lungo invecchiamento e il cui aroma richiami eccessivamente il legno di quercia delle botti in cui è maturato. Promette un cammino fantastico con la sua transizione attraverso un'intensità dolce e sapida, gusti di spezie da tutto il mondo, cioccolato fondente, caratteri di frutta e oli di frutta secca, quasi come se si stesse assaporando un'intera confezione di squisiti cioccolatini. È un whisky eccezionale per festeggiare un risultato eccezionale nel mondo del whisky".

"Sono fiero di collaborare con un gruppo di persone di grandi capacità che s'impegnano per creare whisky eccezionali", ha aggiunto McKee. "Dall'US*1 Bourbon al bourbon invecchiato 25 anni di Michter's, il nostro team è orgoglioso al massimo della gamma di whisky che offriamo. Questa è veramente un'uscita speciale".

Negli Stati Uniti il prezzo al dettaglio suggerito per una bottiglia da 750 ml del Michter's Old Kentucky Straight Bourbon invecchiato 25 anni è pari a 1.500 dollari.

Oltre alla distilleria principale situata nel quartiere periferico Shively di Louisville, le operazioni di Michter's si svolgono in due altre sedi nel Kentucky. Nella sua azienda agricola di Springfield, Michter's coltiva grano su un terreno di 205 acri, mentre nel centro città di Louisville si trova la seconda distilleria di Michter's, nello storico edificio Fort Nelson. Nella distilleria Fort Nelson, situata in una posizione centrale in West Main Street di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato in cui si trova il Frazier Museum, è visibile il leggendario distillatore impiegato alle origini da Michter's in Pennsylvania. La distilleria offre anche visite guidate con degustazioni di whisky e include The Bar at Fort Nelson, in cui si possono gustare cocktail classici preparati da David Wondrich, conoscitore di liquori e cocktail.

Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio di Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense.

Per maggiori informazioni su Michter's visitare michters.com e seguirci su Instagram, Facebook e X.

Contatto: Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2275909/MICHTERS_whiskey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg