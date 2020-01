Swisscom si unisce a FreeMove

FreeMove ha firmato un accordo di partnership con Swisscom

AMSTERDAM, 23 gennaio 2020 FreeMove, l'alleanza sulle telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia e Telia Company ha siglato un accordo di partnership con Swisscom. L'iniziativa rafforza ulteriormente l'offerta di FreeMove sul mercato multinazionale e la sua posizione di alleanza tra operatori di primo livello in Europa.

Nel corso del 2020 Swisscom diventerà il preferred partner di FreeMove per i clienti internazionali che necessitano di servizi di telecomunicazione mobile all'avanguardia sul mercato svizzero. La partnership consentirà a Swisscom di offrire ai suoi clienti multinazionali svizzeri l'accesso ad una delle principali reti e servizi mobili in Europa e nel mondo, permettendo di mantenere allo stesso tempo una stretta relazione con il loro partner di telecomunicazioni principale e di fiducia. I clienti di Swisscom potranno quindi beneficiare anche dei servizi addizionali di FreeMove, come il Central Report, Central Ordering e Global Business Support.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Swisscom nella famiglia FreeMove. Questa partnership ci consente di rafforzare la nostra posizione in Europa come alleanza di operatori di primo livello e di migliorare ulteriormente il nostro posizionamento come provider di servizi mobili internazionali di alta qualità ai clienti multinazionali ", afferma Lazaro Fernandez, General Manager di FreeMove.

"In quanto principale operatore in Svizzera, siamo lieti di unire le nostre forze con FreeMove, un'importante alleanza sui servizi mobili in Europa e nel mondo, e continueremo ad offrire ai nostri clienti servizi locali e globali eccellenti", afferma Urs Lehner, responsabile dei clienti Swisscom Business.

Informazioni su FreeMove:

Fondata nel 2003, FreeMove è l'alleanza sulle telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia e Telia Company. La missione di FreeMove è poter fornire servizi mobili internazionali di alta qualità ai clienti multinazionali attraverso il know-how e le capacità dei suoi membri. Offre connettività best-in-class nel 90% della sua copertura attraverso le reti pluripremiate dai suoi membri, nonché accordi commerciali semplificati, supporto commerciale dedicato e servizi a valore aggiunto in oltre 80 paesi.

Informazioni su Swisscom:

Swisscom, la società svizzera leader nelle telecomunicazioni ed una delle principali società IT, è di proprietà della Confederazione al 51% ed è una delle aziende più sostenibili ed innovative della Svizzera.

