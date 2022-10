Tai'an Digital crea l'industria della cultura e del turismo in Cina

TAIAN, Cina, 24 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto della Pubblica Amministrazione di Tai'an. Negli ultimi anni, basandosi su riforme digitali e innovazione, Tai'an, città della provincia dello Shandong, ha adottato la digitalizzazione come momento di sviluppo futuro della sua industria del turismo culturale, utilizzando su ampia scala 5G, big data, intelligenza artificiale e altre tecnologie contemporanee, e ha aderito alla promozione "quattro in uno": gestione digitale, esperienza digitale, settore digitale e promozione digitale, oltre a esplorare un "percorso di Tai'an" per la ripresa del settore turistico.

Tai'an, nella provincia dello Shandong, esplora costantemente nuovi scenari, applicazioni e formati del turismo culturale digitale, e rafforza i progetti legati al turismo culturale digitale. Taishan Press and Publishing Town si concentra sulla costruzione di una catena industriale dei dati focalizzata sul "commercio di diritti d'autore, smart services, finanziamento della catena di approvvigionamento e big data industriali", accelera la costruzione della piattaforma big data del settore stampa ed editoria e la piattaforma di servizi di gestione intelligente della città, inoltre collabora per creare una piattaforma di filiera digitale per la stampa e l'editoria. Presenta China Hualu Group e collabora con la China Book Company per costruire una città industriale internazionale di big data culturali (Taishan), una base di industrializzazione dei big data basata sull'eccellente cultura tradizionale cinese. Al momento, è stata completata la prima fase di ordinamento digitale di 500 milioni di parole di libri antichi e l'introduzione di oltre 6000 immagini e testi antichi.

Allo stesso tempo, la Mount Tai Scenic Area ha adottato il progetto "Digital Collection" come metro di misura principale per la trasformazione, l'aggiornamento e l'upgrade. Quattro collezioni digitali del Monte Tai sono apparse online in pochi secondi, realizzando un volume di vendite pari a 800.000 yuan. Il Monte Tai è anche diventato il primo tentativo di emettere prodotti virtuali nelle principali attrazioni turistiche della provincia dello Shandong, con l'aiuto della tecnologia blockchain. Inoltre, in conformità con il principio del "mettere in evidenza le caratteristiche, sviluppare l'indipendenza e concentrarsi sulla differenziazione", creeremo prodotti caratteristici rappresentati dalla cultura della pace di Taishan, formeremo la serie culturale del marchio (con la cultura della pace Tai'an and Taishan come fulcro, integrata da una cultura di buon auspicio, dalla cultura popolare, dalla cultura di Shuihu e così via), creeremo tecnologia digitale, prodotti e settori culturali e promuoveremo il miglioramento della fruizione del turismo culturale.

SOURCE Ufficio informazioni del governo popolare della municipalità di Tai'an