Tai'an, in Cina, accelera sulla nuova industrializzazione

TAI'AN, Cina, 10 novembre, 2022 /PRNewswire/ -- Di recente, nell'elenco dei cluster industriali caratteristici nella provincia dello Shandong per il 2022, pubblicato dal Dipartimento dell'industria e dell'informatica della provincia dello Shandong, sono stati inseriti il nuovo cluster industriale caratteristico del litio di Tai'an Feicheng, il cluster industriale caratteristico per i macchinari di sollevamento intelligenti di Tai'an Xintai e il cluster industriale caratteristico per la fibra di vetro di Tai'an Daiyue, portando la città di Tai'an al primo posto nella provincia per numero di settori selezionati. Questo è solo l'ultimo risultato in ordine di tempo ottenuto con l'implementazione della nuova strategia di industrializzazione di Tai'an.

Al fine di promuovere l'attuazione della strategia di rafforzamento della città attraverso la nuova industrializzazione, la città di Tai'an ha costruito un moderno sistema industriale "441X", ha individuato come settori pilastro la produzione di apparecchiature di fascia alta, i nuovi materiali e la moderna industria alimentare e chimica di fascia alta; ha individuato come settori competitivi nuove energie, medicina e dispositivi medici, editoria e stampa, settore tessile e dell'abbigliamento; ha individuato come settore futuro l'economia digitale; ha costruito 13 catene industriali competitive e si è concentrata sulla coltivazione di 5 catene industriali (cluster) nel livello da 20 a 100 miliardi e di 4 catene industriali (cluster) nel livello da 10 miliardi, ponendosi l'obiettivo di arrivare a 2000 imprese delle dimensioni sopra indicate entro il 2025.

Concentrandosi su questo obiettivo, Tai'an innova nel design di alto livello, implementa la catena di innovazione, di allocazione del capitale e di servizi di pianificazione lungo la catena industriale e crea un piccolo ecosistema per ogni catena industriale (cluster). Inoltre, fornisce un servizio "one-to-one" porta a porta per i progetti di trasformazione tecnica più ambiziosi, ponendo l'accento sulle politiche in modo da promuovere la crescita delle imprese locali.

Tai'an è nota come centro culturale e turistico. Il governo locale si concentra su nuovi percorsi e nuovi sbocchi, guida le imprese nell'espandere la portata degli investimenti, migliorare il livello delle attrezzature, accelerare la trasformazione dei risultati e intraprendere un nuovo percorso di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, a partire dall'adeguamento industriale, dall'ampliamento dei percorsi e dall'empowerment tecnologico. Grazie alla decisa promozione della strategia di nuova industrializzazione per rafforzare la città, a Tai'an fioriscono continuamente validi progetti verdi e attenti all'ambiente ed alto contenuto scientifico e tecnologico, come nel caso di Hanwei e Taikai Power Electronics.

